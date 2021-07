ONE PIECE: Kaido in forma drago diventa un maestoso robot nell'artwork di un fan

La guerra che sta infiammando Onigashima continua nel manga di ONE PIECE e nonostante i numerosi tentativi da parte dell'Imperatore Kaido di affermare la propria superiorità, la minaccia dei ribelli cresce sempre di più, grazie anche alla rinnovata fiducia nei confronti di Luffy, ancora vivo dopo aver affrontato da solo l'Imperatore.

Il numero di forze dei ribelli sta infatti aumentando sempre di più, sia grazie alla fine dell'alleanza tra Kaido e Big Mom, e al passaggio di molti pirati al fianco dei cittadini di Wano. L'arroganza e la supremazia imposta da Kaido ha fatto sì che persino Yamato, suo figlio, decidesse di affrontarlo, promettendo di rompere le sue catene per sempre. Nel corso dei capitoli sono emersi ben pochi dettagli sul passato di Kaido, una volta membro dei Pirati di Rocks, insieme a Edward Newgate e la stessa Charlotte Lin Lin, tuttavia sono sempre più evidenti i suoi poteri e le sue diverse trasformazioni.

Kaido è in grado di trasformarsi in un gigantesco drago blu, il Seiryu derivante dalla mitologia e astrologia giapponesi. In tale l'Imperatore è capace di sferrare attacchi devastanti, in grado di coprire aree immense, e un appassionato della serie ha deciso di renderlo ancora più letale trasformandolo interamente in un devastante robot.

L'utente @fraanco29.art ha condiviso su Reddit la straordinaria illustrazione che trovate in calce, dove Kaido in forma di Seiryu appare appunto come un enorme robot, con circuiti e meccanismi visibili tra una parte del copro e l'altra. Cosa ne pensate di questo omaggio al capitano delle Cento Bestie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che sono state rivelate le taglie di Marco, Izo e dei comandanti dell'Armata Rivoluzionaria, e vi lasciamo al riassunto completo del capitolo 1018.