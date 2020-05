ONE PIECE: Kaido morirà alla fine dell'arco di Wanokuni?

Aspirante suicida, ha provato a farsi ammazzare dai marine con vari mezzi, a gettarsi da un'isola nel cielo e chissà quanti altri metodi. Eppure Kaido non è mai morto e si è guadagnato il nomignolo di creatura più potente del mondo di ONE PIECE. E proprio questo essere all'apparenza invincibile è il bersaglio di Rufy e dei suoi pirati.

I protagonisti di ONE PIECE sono appena approdati a Onigashima e i samurai hanno già confermato che sono determinati a vincere, affondando le loro barche. Solo chi riuscirà a restare in vita sarà il nuovo signore di quel luogo. L'usurpatore Kaido deve assolutamente essere sconfitto quindi, pena la morte per i soldati dell'alleanza, ma sarà abbastanza per fermare il suo dominio?

Come già detto, Kaido è la creatura più forte di ONE PIECE, non riuscendo a farsi uccidere da nessuno. Nelle precedenti saghe del manga abbiamo sempre visto la presenza di marine che potessero portar via l'usurpatore del luogo. È successo per Arlong, per Crocodile e anche per il recente Doflamingo. Ma stavolta non ci sono marine che potrebbero arrestare Kaido e portarlo in una delle proprie prigioni, pertanto il nemico dovrebbe andarsene di sua spontanea volontà.

In più, il personaggio è stato presentato come desideroso di morte e avere un Rufy che riesce a ucciderlo sarebbe un'evoluzione importante per entrambi i personaggi. Cosa ne pensate di questa ipotetico evento al termine dell'arco di Wanokuni di ONE PIECE?