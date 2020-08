ONE PIECE: Kaido morirà nel capitolo 1000 del manga?

Il manga di Eiichiro Oda è vicino a un traguardo che in pochi possono vantare. L'atteso capitolo 1000 di ONE PIECE che arriverà ormai certamente su Weekly Shonen Jump nel 2021 purtroppo a causa delle numerose pause non ha potuto esordire sul finire di quest'anno. Tuttavia ciò non è un motivo di delusione dato che il manga continua regolarmente.

Al momento mancano poco più di una decina di capitoli per questo importante checkpoint nella pubblicazione del manga. Ma già adesso sembra quasi che siamo alle fasi finali dei giochi di Wanokuni, con l'inizio dello scontro tra i Nove Foderi Rossi e Kaido in versione drago sulla cima di Onigashima. E nei paraggi c'è anche Rufy, che ha già affermato che li raggiungerà presto.

Oda sembra aver abbandonato per questa importante battaglia gli scontri 1 contro 1 che abbiamo visto in azione a Enies Lobby, ad Alabasta, all'isola degli Uomini Pesce. Il gran caos presente, il numero altissimo di guerrieri in una zona così ristretta e le abilità ormai quasi divine di alcuni personaggi potrebbero non permettere una gestione così capillare come in passato.

Per questo la saga di Wanokuni potrebbe saltare direttamente alla fine della battaglia con Kaido che potrebbe concludersi con la morte dell'imperatore. E se Rufy riuscisse a ucciderlo nel capitolo 1000 di ONE PIECE? Oda sicuramente avrà in programma un capitolo bomba per un numero del genere e al momento sembra impensabile che la storia e la battaglia vengano interrotte per farci vedere altro. Voi cosa vi aspettate da ONE PIECE 1000?