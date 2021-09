ONE PIECE: Kaido sarà sconfitto entro fine 2021? Quanti mesi potrebbero mancare

Kaido delle Cento Bestie è un essere che da decenni impera nel mondo di ONE PIECE. Ha pochi rivali che possono sperare anche solo di affrontarlo, e sono ancora meno quelli che possono pensare minimamente di vincere. Ma è inevitabile, Monkey D. Rufy riuscirà a metterlo al tappeto e a scacciarlo da Wano se non addirittura a ucciderlo.

Oramai ci stiamo avvicinando alla fine della saga di Wano e perciò manca poco anche alla fine dello scontro con Kaido. Le battaglie a Onigashima si stanno riducendo e quindi Kaido potrebbe perdere entro la fine del 2021. Quanti capitoli di ONE PIECE potrebbero mancare alla sua sconfitta?

Al momento, mancano davvero pochi scontri da coprire. King e Queen VS Zoro e Sanji è il principale, insieme a quello di Big Mom VS Law e Kidd. Gli altri scontri, come Fukurokuju VS Raizou e Killer VS Hawkins potrebbero terminare anche nel giro di un singolo capitolo. Considerato che in ONE PIECE 1024 abbiamo visto il flashback di Yamato, è possibile che il tempo della donna sia quasi scaduto.

Per questo calcoliamo un capitolo per Yamato e l'arrivo di Rufy, due capitoli per la battaglia delle due ali del Re dei Pirati, due capitoli per la battaglia con Big Mom, un'altra per le restanti e poi cinque capitoli per la battaglia tra Rufy e Kaido. In totale sarebbero 12 capitoli che, con una pubblicazione continua, coinciderebbero con tre mesi di serializzazione. Se così fosse, Kaido perderebbe in uno dei numeri finali dell'anno.

Tuttavia, come sappiamo, Eiichiro Oda fa svariate pause e quindi la questione viene sempre più rimandata. Considerati i suoi ritmi, è possibile che da qui a fine dicembre faccia tre pause, con queste che vanno anche sommate alle pause canoniche della rivista Weekly Shonen Jump. Pertanto la sconfitta di Kaido potrebbe arrivare tra le ultime settimane del 2021 e le prime del 2022.