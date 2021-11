ONE PIECE: Kaido e Shanks diventano terribili Giganti in un'epica fan-art

ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti sono due opere che poco hanno da spartire l'una con l'altra, due capolavori che l'unica cosa che condividono realmente è l'enorme successo. Ma cosa succede quando le due serie si incontrano in un'illustrazione crossover? Ecco la geniale idea di un fan.

In attesa del nuovo capitolo di ONE PIECE, che anticiperà una breve pausa di una settimana, in rete continuano ad emergere geniali manifestazioni di creatività, la maggior parte delle quali sulla celebre community dedicata di Reddit. Ad ogni modo, grazie a questi ritrovi per appassionati appaiono saltuariamente brillanti trovate come questa recente illustrazione che reinterpreta il viso di Sanji nella realtà.

Sulla stessa scia di genialità spicca l'ultimo lavoro di davidfueleki, un noto artista che si sta facendo conoscere grazie ad un'idea piuttosto originale. David, infatti, sta realizzando delle rappresentazioni grafiche che reinterpretano i personaggi di ONE PIECE come i Titani de L'Attacco dei Giganti. Protagonisti della sua ultima fan-art sono due Imperatori, Kaido e Shanks il Rosso, e altri due celebri individui quali Sabo e Bartolomew. Potete dare un'occhiata al risultato finale tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.