ONE PIECE, Kaido vs Rufy: lo scontro è davvero finito?

Wano è una saga che Eiichiro Oda ha cominciato nel 2018, oltre quattro anni fa. I capitoli di ONE PIECE di quel periodo iniziarono a tessere la trama che avrebbe portato i personaggi a scontrarsi con Kaido. 2022, Kaido e Rufy hanno iniziato a scontrarsi in ONE PIECE 1000, finalmente entrambi in cima a Onigashima.

Pugno dopo pugno, trasformazione dopo trasformazione, eroe e cattivo se le sono date di santa ragione, non senza qualche incidente di percorso. Alla fine, Rufy è riuscito a tirare fuori le ultime forze e, con il Risveglio del suo Frutto del Diavolo, ha sferrato un pugno violentissimo e gigantesco all'imperatore, scaraventandolo a terra, a Wano. È partito un flashback di Kaido che ha narrato la sua storia con i punti salienti, dopodiché si è concluso ONE PIECE 1049.

Tutto sembra far pensare che la battaglia sia finita. Ma il combattimento tra Rufy e Kaido si è concluso davvero? C'è da analizzare un aspetto: negli scontri precedenti, Eiichiro Oda ha inserito sempre alla fine della battaglia un piccolo riquadro dove annunciava il vincitore della battaglia. È successo con tutti gli scontri, anche con quello di Big Mom contro Kid e Law, ma non è accaduto niente del genere per lo scontro tra Rufy e Kaido.

Onigashima è caduta al suolo, ma ciò non vuol dire che l'imperatore sia completamente messo fuori gioco, mentre Rufy sembra sfinito. Che ci sia tempo per un ultimo round tra i due nel prossimo capitolo di ONE PIECE?