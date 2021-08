ONE PIECE: Kaido vuole veramente morire? Le possibilità dell'imperatore

La morte sembra parte integrante della vita di Kaido delle Cento Bestie. L'imperatore è davvero ossessionato con un'ideale di morte da guerriero, la stessa che hanno subito personaggi come Gol D. Roger, Barbabianca e Oden Kozuki. L'ex pirata della ciurma di Rocks ha però più volte provato a suicidarsi in ONE PIECE.

Le sue catture da parte della marina sono finite sempre male: non importava se l'esecuzione avveniva per ghigliottina, per impiccagione, per plotone d'esecuzione, per impalamento o altro, Kaido non subiva mai danni e riusciva sempre a uscirne indenne. Questo gli ha valso lo status di creatura più forte del mondo di ONE PIECE, un essere che nessuno può anche solo pensare di scalfire.

La sua introduzione in ONE PIECE è avvenuta proprio con un tentativo di suicidio, quando ha provato a gettarsi da un'isola del cielo, altro tentativo fallito. Ma come Kaido ha scelto quei metodi per suicidarsi? L'imperatore ha un Frutto del Diavolo, pertanto ha due modi sicuri di morire: o mangiare un altro Frutto del Diavolo, esplodendo - a meno che non abbia un fisico o un potere particolare come quello di Barbanera -, oppure semplicemente gettarsi nell'oceano, finire in fondo al mare e morire per l'elevatissima pressione o comunque per mancanza d'aria.

Due metodi che sembrano impossibili da non provare per una persona che sembra volere suicidarsi a ogni costo come Kaido. Probabilmente alla fine di Wano Kaido morirà per mano di Rufy.