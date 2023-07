ONE PIECE: Katakuri è stato un fallimento come villain?

La lunga pausa a cui la serializzazione del manga di ONE PIECE è stata sottoposta ha portato a diverse riflessioni sulle saghe passate dell'opera. Tornando indietro a Whole Cake Island, la figura di Katakuri prende tutt'altro valore e significato.

Antagonista principale del suddetto arco narrativo è Charlotte Katakuri, uno dei tre generali della ciurma di pirati dell'Imperatrice Big Mom. Lo scontro tra Rufy e Katakuri è lungo ed emozionante, con Cappello di Paglia più volte sul punto di venire sconfitto. Tuttavia, il ministro dell'isola di Tottoland non è mai sembrato una reale entità minacciosa per Luffy. La loro, sembra infatti più una battaglia tra fratelli che tra nemici.

Katakuri e Rufy condividono una storia apparentemente comune. Entrambi usano un potere elastico, ed ancora entrambi sono golosi ed in grado di consumare enormi quantità di cibo. Ciò, tuttavia, provoca l'imbarazzo di Katakuri, che tende a nascondere questo suo aspetto agli altri suoi familiari. Se non la ricordate, ecco la backstory di Katakuri in ONE PIECE. In Rufy, Katakuri sembra quasi vedere un fratello più giovane e inesperto da prendere sotto la sua ala protettrice.

Se la caratterizzazione e la narrazione di Charlotte Katakuri è quasi perfetta, il suo ruolo come villain è minore. Katakuri non è un vero cattivo, poiché sembra fare di tutto per addestrare Rufy nell'utilizzo dell'Haki e nell'instradarlo verso la vittoria. E voi che ne pensate di Katakuri come villain?