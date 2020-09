ONE PIECE: il generale Katakuri diventa una ragazza nello splendido artwork di un fan

Charlotte Katakuri, secondogenito di Big Mom e membro dei tre generali dei dolci, è indubbiamente introdotto come uno dei personaggi più imponenti e virili di ONE PIECE. Il pirata, ritratto della mascolinità all'interno della serie, non perde però sicuramente credibilità se reimmaginato in versione femminile, come dimostrato dall'artista XRaynPR.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork dell'utente Reddit, che ha proposto una versione alternativa leggermente più succinta, ma comunque estremamente fedele all'originale. L'armatura è estremamente simile, soprattutto dalla vita in giù, anche se in questo caso il design non include l'enorme sciarpa di colore beige. Mogura, il tridente del generale, viene rappresentato in maniera leggermente diversa, con le due punte esterne che convergono verso l'interno.

A voler essere critici, la versione femminile presentata dall'artista sembra raffigurare una ragazza un po' troppo giovane, considerando che Charlotte Katakuri ha ben 48 anni. Il risultato finale resta comunque splendido, e non a caso gli utenti Reddit l'hanno premiato con oltre 6.000 upvote.

E voi cosa ne pensate? che voto dareste a questo disegno? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Oda ha recentemente pubblicato l'ultimo aggiornamento del countdown per l'episodio 1000, in concomitanza con l'uscita di ONE PIECE 991.