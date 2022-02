ONE PIECE: Katakuri VS King in questa fan art What If

Raramente abbiamo visto in ONE PIECE in azione due ciurme rivali in guerra l'una con l'altra, ad eccezione di quando è coinvolta quella del protagonista. Monkey D. Rufy infatti ha affrontato tante volte i capitani nemici, ma due ciurme terze è raro che vengano mostrate da Eiichiro Oda. Quindi non abbiamo mai visto uno scontro tra Katakuri e King.

Da una parte abbiamo il secondo membro più forte della ciurma di Big Mom, dall'altra abbiamo la spalla di Kaido delle Cento Bestie. I due sono tra i pirati con la taglia più alta di ONE PIECE, cosa che testimonia il loro valore effettivo. Katakuri VS King sarebbe uno scontro memorabile da vedere, con i due che mettono in risalto le loro tecniche più forti, come hanno fatto recentemente contro i loro avversari nelle saghe di Whole Cake Island e Wano.

Come sarebbe un Katakuri VS King tra le pagine di ONE PIECE? Non lo scopriremo probabilmente mai nelle pagine dell'opera ufficiale di Eiichiro Oda, ma a sopperire questa mancanza ci pensa il fan StarLionZ. Su Reddit, l'appassionato di ONE PIECE presenta il suo disegno con lo scontro tra King e Katakuri. A sinistra c'è il soldato di Kaido senza maschera e con le fiamme attive, mentre a destra c'è il figlio di Big Mom con il mochi mochi già attivato e pronto a sparare un attacco.

Chi vincerebbe secondo voi questa battaglia in ONE PIECE? King inoltre è uno dei pirati più forti presenti a Wano.