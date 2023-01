ONE PIECE, Kid approda su quell'isola: cosa accadrà in futuro?

In ONE PIECE ci sono tantissime isole. Nel mondo con tanto mare e poca terra creato da Eiichiro Oda, ci sono però delle frange di terra molto più importanti di altre. Sicuramente tra tutte spiccano luoghi come Laugh Tale, ultimo punto della Rotta Maggiore, o Mary Geoise, luogo sacro posto sul culmine della gigantesca e tortuosa Red Line.

Per arrivare a Laugh Tale, i mugiwara dovranno superare tante altre isole. Tra i percorsi previsti, sembra che Rufy andrà a Elbaf con la sua ciurma, magari subito dopo la saga di Egghead. Ma il pirata con il cappello di paglia è stato anticipato da un suo rivale-alleato storico, ovvero Eustass "Capitano" Kid, che si era da poco separato da lui dopo la lunga guerra di Onigashima.

In ONE PIECE 1071, in una delle ultime pagine, è stata mostrata la situazione del pirata che, con la sua nave, è giunto nei pressi di Elbaf. Come detto a Killer, Kid è deciso a esplorare l'isola. Quindi, il suo gruppo sta per sbarcare. Cosa succederà con Kid che arriva a Elbaf prima di Rufy? Questo territorio che appartiene ai giganti infatti sembra ricoprire un'importanza fondamentale nell'economia della storia.

Kid sa molte cose, molte più di Rufy, ad esempio anche la posizione dell'ultimo Road Poneglyph che aiuterà il pirata che lo trova a raggiungere Laugh Tale. E qui a Elbaf potrebbe scoprire la presenza della gigantesca biblioteca di cui ha parlato Vegapunk di recente, ovvero quella in cui sono contenuti i libri salvati da Ohara.

La presenza di Kid sull'isola, che potrebbe rimanere lì fino all'arrivo di Rufy per poi andarsene, porterebbe il pirata a essere più vicino alla soluzione di vari misteri del mondo di ONE PIECE e quindi più vicino al tesoro finale. Ciò non esclude un possibile scontro tra le due ciurme, ma sembra più probabile una nuova alleanza contro un altro nemico comune.

In ogni caso, la rotta intrapresa da Kid sembra averlo favorito e il suo viaggio sarà ancora una volta intrecciato con quello di Rufy, magari in vista di una guerra finale che li vedrà contro oppure fianco a fianco per l'ennesima volta.