ONE PIECE: Kidd della peggiore delle generazioni in un perfetto cosplay femminile

Grande esponente della peggiore delle generazioni di pirati, il capitano Eustass Kidd ha svolto un ruolo decisivo nella lotta contro gli Imperatori Kaido e Big Mom, a Wano, alleandosi ancora una volta con gli amici e rivali Law e Luffy. In attesa di scoprire cosa accadrà tra i tre nella saga finale, Kidd ha ricevuto un bel cosplay al femminile.

Apparso per la prima volta nel capitolo 498, durante l’arco narrativo ambientato nell’arcipelago Sabaody, Kidd ha da subito dimostrato grandi capacità di comando, ferocia nei combattimenti, e un’incredibile padronanza dei poteri garantiti dal frutto del diavolo Mag Mag, col quale arriverà a creare anche la protesi meccanica al posto del braccio sinistro. Ciò che lo rende un possibile grande rivale di Monkey D. Luffy per la corsa finale a Laugh Tale e quindi alla conquista del titolo di re dei pirati della nuova generazione, è anche la sua padronanza dei tre tipi di Ambizione, soprattutto dell’Haki del Re Conquistatore, che ha dimostrato anche durante l’intensa battaglia contro Big Mom.

Per onorarlo, la fan briony ha voluto vestirne i panni in un cosplay semplice ma comunque molto ben riuscito, di cui trovate qualche immagine in fondo alla pagina. A partire dai capelli e dagli occhiali, fino alla lunga pelliccia rossa appoggiata sulle spalle, l’interpretazione appare piuttosto fedele al design originale, soprattutto se si considerano anche le lenti a contatto di un arancione acceso e la cicatrice che solca tutta la parte sinistra del volto della cosplayer.

Prima di salutarci, vi lasciamo alla data d’uscita e alle teorie sul capitolo 1101 di ONE PIECE, e ad una simpatica statua dedicata all’Imperatore Bagy quando è apparso per la prima volta nella serie, nella città di Orange.