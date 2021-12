ONE PIECE: e se Killer avesse mangiato uno SMILE buono? Il disegno divertente di Oda

Tante informazioni su ONE PIECE vengono rivelate nel manga, ma anche esternamente Oda confeziona delle rivelazioni. Con il ONE PIECE Magazine, di recente l'autore ha rivelato la forma dei Frutti del Diavolo di Kaido e Yamato. Ma anche le SBS di ONE PIECE rivelano sempre dettagli interessanti su questo mondo e i suoi personaggi.

Col volume 101 di ONE PIECE, sono arrivate nuove pagine extra con cui Eiichiro Oda ha risposto alle domande dei fan. In una di queste pagine, sotto richiesta di un lettore, ha deciso di disegnare Killer se avesse mangiato uno SMILE funzionante.

Come noto, nel manga Killer è stato obbligato a mangiare uno dei Frutti del Diavolo artificiali creati da Caesar Clown e prodotti a Dressrosa per Kaido. Purtroppo per lui, così come capitato a tanti altri, ha perso la possibilità di esprimere le emozioni ed è in grado soltanto di ridere. Se invece non avesse vissuto questa sventura, avrebbe avuto la forma visibile nella foto in basso.

Avremmo avuto un Killer con la testa poggiata sulla proboscide di un elefante, mentre il resto del corpo sarebbe stato come quello dell'animale. Si intravede però sul fianco sinistro un braccio con il quale rotea la sua lama. Di certo non è detto che l'attuale Killer sia più debole di questa versione, anzi, e di certo ha un aspetto più serio.

Invece ecco qual è la copertina di ONE PIECE più amata da Eiichiro Oda.