ONE PIECE: King conquista la community, gli elogi al design del Lunariano

Il face reveal del Superstar è l’ennesima perla di character design elaborato dal sensei Oda, in grado di conquistare immediatamente l’interesse dei fan, i quali non hanno esitato ad esternare il loro interesse nei confronti dei tratti somatici di King, importante testimonianza di una razza praticamente estinta . Dai post che trovate in calce emerge anche la convinzione di un’ottima caratterizzazione del braccio destro dell’Imperatore Kaido, con tanto di collage di tavole originali e fanart. Cosa ne pensate del design di King? Come di consueto fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

// One piece 1035 spoilers



