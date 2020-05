ONE PIECE: King è da solo oppure c'è un altro esponente della sua razza?

Il mondo di ONE PIECE è ricco e variegato. Abbiamo conosciuto non solo persone dal carattere vario ma anche razze diverse: giganti, nani, uomini pesce e tanto altro. Sono ancora tante le isole da esplorare e quindi segreti e informazioni da scoprire, ma tanta dell'attenzione dei fan è rivolta all'ipotetica razza di King, braccio destro di Kaido.

Abbiamo fatto la conoscenza di King durante questo arco di Wanokuni. Si presenta fin da subito come uno degli uomini più forti di Kaido, forse il più forte in assoluto dopo il suo capitano, ed è grosso con un vestito nero, una maschera e due grosse ali nere. È inoltre capace di trasformarsi in uno pterodattilo e, a quanto dice Big Mom, appartiene a una delle razze più rare del mondo di ONE PIECE e una delle poche a non essere a Totland.

In attesa di saperne di più, alcuni fan hanno notato la somiglianza tra le ali di King e quelle di un altro personaggio del mondo di ONE PIECE, ovvero Magellan. L'ex direttore di Impel Down all'epoca non deve essere sembrato particolare con le sue sembianze demoniache. Tuttavia dietro potrebbe celarsi ben altro, dato che quelle ali da pipistrello potrebbero indicare appunto l'appartenenza a qualche razza. Un dettaglio che sembra mancare a King potrebbero essere le corna, anche se con la maschera potrebbe essere riuscito a nasconderle.

A primo impatto, le ali di King sembrano piumate, ma il corpo completamente nero non permette di vederne perfettamente i dettagli. Inoltre spesso ci sono stati collegamenti tra King e Shiryu e, quindi, Impel Down. Voi pensate che possa esserci qualche legame tra King e Magellan, magari come appartenenti a una razza demoniaca? A breve potremo rivedere King anche nell'anime, dato che sono ripresi i doppiaggi degli episodi di ONE PIECE. Per il manga invece Oda si è preso una pausa momentanea.