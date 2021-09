ONE PIECE, tutto su King: rivelato il suo clan e altre informazioni su di lui

La ciurma dei pirati delle cento bestie è la più forte in assoluto. Kaido ha tratto a sé soltanto personaggi di spessore e dotati di una forza incommensurata. Il suo braccio destro, e quindi uomo più forte a disposizione, è King. Per ora l'abbiamo visto poche volte in azione in ONE PIECE.

Tuttavia nell'ultima settimana tra databook Vivre Card, manga, ONE PIECE Magazine e SBS del volume 100 sembra giunto il suo momento. Il tutto è iniziato con Oda che ha rivelato molte informazioni su Kaido e i suoi pirati, passando ovviamente anche per King. Concentriamoci proprio sulla Calamità dell'Incendio per capire chi è. Ecco tutte le informazioni messe a disposizione per King di ONE PIECE.

La prima apparizione di King risale al capitolo 925 di ONE PIECE;

Ha 47 anni , è nato il primo dicembre;

, è nato il primo dicembre; È originario di un'isola della Grand Line;

È alto 613 centimetri;

Il suo gruppo sanguigno è S;

È del segno del sagittario;

Ama il sashimi di pesce volante come cibo;

È un maschio

Ha una taglia di 1,39 miliardi di Berry;

È soprannominato "King dell'incendio";

Il suo Frutto del Diavolo è un Ryu Ryu no Mi modello Pteranodonte;

Sa usare sia l'Haki dell'Osservazione che l'Haki dell'Armatura;

È stato confermato il clan menzionato in ONE PIECE 1023: King appartiene alla razza dei Lunaria ;

; Il suo doppiatore giapponese è Tamaru Makoto.

King è rimasto meravigliato dalla forza di Kaido e si è unito a lui proprio per questo. È anche il più forte tra tutte le star, di cui è il capo, ed è secondo nella ciurma soltanto a Kaido. Kaido è rimasto colpito dalla forza di King e per questo l'ha fatto entrare in ciurma. Due anni prima degli eventi di Wano, è stato King ad accompagnare Kaido verso Marineford, anche se furono bloccati dai Pirati del Rosso. Sembra che, delle tre Calamità, soltanto lui abbia affiancato l'imperatore in quell'occasione. Il suo Frutto del Diavolo gli permette di volare a velocità elevatissime, mentre il suo becco è resistente ma anche dotato di una forza pari a quella di una lancia.

In giapponese quando parla usa il termine "Ore" per indicare se stesso. Ha sempre una fiamma che brucia dietro la sua testa, tra le ali, ed è vestito sempre di una lunga divisa nerissima. Ha anche un lato sadico ed è propenso alle torture.