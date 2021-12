ONE PIECE, il nome di King è ufficiale: la Shueisha conferma la versione occidentale

Le traslitterazioni non sono mai una questione semplice, e i fan di ONE PIECE ne sanno qualcosa. Raftel è Laugh Tale, Marijoa è Mary Geoise, e l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Fino a ora, Eiichiro Oda ha portato in dote pochi nomi occidentalizzati ufficialmente, se non in alcune fasi avanzate della trama.

Non è tuttavia il caso di King. Lo pterodattilo della ciurma delle cento bestie è il soldato più fidato di Kaido e, come abbiamo visto nel flashback di ONE PIECE 1035, è anche il primo personaggio ad essersi unito alla ciurma del futuro imperatore. Nel capitolo pubblicato domenica 18 dicembre su MangaPlus viene rivelato anche il suo vero nome che, nelle traduzioni delle varie lingue, è stato adattato come Alber.

Ma il nome Alber è corretto? アルベル (Aruberu) poteva essere tradotto in tanti modi, come Arbel, Alber o Arber, con questa discrepanza che poteva far nascere conflitti in futuro. Ma il traduttore portoghese di ONE PIECE ha risolto la situazione. Stavolta, diversamente a come accadeva in passato, la Shueisha è intervenuta e ha avvisato i traduttori di tutte le lingue aggiornandoli sulla traslitterazione ufficiale da portare nelle loro versioni.

King si chiama quindi Alber e non valgono altre versioni nate dalla lettura dei fan, che in molti casi l'hanno proposto come Arbel.