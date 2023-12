One Piece: Kizaru arriverà a tradire i piani di Saturn?

Kizaru è senza alcun dubbio l'Ammiraglio a cui Oda ha dedicato più attenzione. Tanto che su Egghead non solo ha dato prova della sua straordinaria potenza, facendo emergere i punti deboli del Gear 5th, ma ha mostrato l'intenso legame che lo lega al passato tragico di Kuma. E che potrebbe, chissà, portarlo a tradire Saturn e i suoi piani diabolici.

Ancor prima dello scontro tra Kizaru e Rufy in One Piece, uno dei più spettacolari dell’ultimo periodo, l’Ammiraglio si è mostrato in tutta la sua umanità. Davanti ad un compagno di lunga data come Sentomaru, è emerso un lato inedito del Marine, più vulnerabile e virtuoso, che non gli ha permesso di uccidere l'amico/avversario, malgrado fosse comunque arrivato ad abbatterlo. Ed è proprio alla luce di questa sua recalcitranza nel ferire mortalmente un “nemico” che lo separava dalla conquista del suo obiettivo, che un tradimento nei confronti di Saturn non appare poi una possibilità così remota.

Nel corso del flashback, infatti, abbiamo visto come Kizaru abbia preso parte non solo ai negoziati che hanno portato Kuma a sacrificare la propria integrità psicofisica pur di salvare la figlia Bonney, ma che si sia legato emotivamente ad entrambi. Il gesto tragico di Orso ha colpito profondamente l'Ammiraglio, al punto che la sua considerazione dei nemici – in questo caso, dei rivoluzionari – è in parte mutata.

Inoltre appare chiaro quanto Kizaru, nel modo enigmatico e inintelligibile che lo contraddistingue, rispetti nel profondo Vegapunk, a cui è legato da una relazione decisamente sincera. Ecco allora che l'ordine di uccidere lo scienziato impartitogli dall'Astro di Saggezza Saturn lo pone di fronte ad un grande dilemma.

Fino a prova contraria, il personaggio di Kizaru non è mai caduto nell'insubordinazione, e anche quando ha accolto gli ordini con noncuranza, li ha sempre portati a termine, senza indugi né esitazioni. Pensare perciò che possa tradire Saturn è un'ipotesi certamente azzardata. Ma al tempo stesso, è difficile credere che una decisione così drastica non lo porti, almeno per un fugace istante, a vacillare.