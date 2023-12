ONE PIECE: Koby diventerà più forte? Per una teoria otterrà QUEL frutto

Mentre sull’isola-laboratorio di Egghead si sta consumando uno degli assalti potenzialmente più distruttivi della storia di ONE PIECE nel capitolo 1088 Eiichiro Oda ha mostrato anche Garp in azione per cercare di salvare il suo allievo Koby dai pirati di Barbanera, e secondo una teoria il giovane capitano dimostrerà la sua vera forza molto presto.

Prima di rivelare il reale destino di Garp, Oda ha infatti mostrato come il viceammiraglio sia stato attualmente sormontato dalle tecniche dei pirati dell’Imperatore, in particolare dalle capacità combattive di quello che una volta fu suo allievo: Aokiji, ora conosciuto come Kuzan. Secondo una teoria i fan hanno però predetto che Aokiji dovrà scontrarsi con un altro marine formatosi con gli insegnamenti di Garp, vale a dire Koby stesso.

Il significativo e toccante sacrificio di Garp per consentire a Koby e agli altri membri della SWORD di fuggire da Hachinosu ha spianato la strada per un power-up decisamente importante per il capitano della Marina, ovvero il recupero di un frutto del diavolo di tipo rogia in grado di annichilire i poteri del frutto posseduto da Aokiji in un rematch piuttosto atteso dai lettori.

Pur essendosi distinto tra i ranghi della Marina per le sue capacità combattive e la sua preparazione, Koby soffre ancora dello svantaggio di non avere un frutto del diavolo. Ma ci hanno pensato i fan, ipotizzando che Koby, proprio per vendicare il proprio mentore e affrontare, o addirittura uccidere, Aokiji, mangerà il frutto di tipo rogia Neve Neve, appartenuto in precedenza a Mone e rigeneratosi dopo la sua morte.

Il frutto Neve Neve gli permetterebbe di annichilire i poteri di Aokiji e di avere di conseguenza un vantaggio schiacciante contro l’ex marine. Ad alimentare questa teoria vi è anche l’associazione della purezza di Koby, guidato sin dall’inizio della sua carriera da un forte senso di giustizia, con la neve candida.

In conclusione, vi lasciamo scoprire come una stanza di Marijoa è legata a King ed Imu, e vi lasciamo ad un’altra teoria riguardante gli obiettivi di Barbanera. Quali sono le vostre opinioni a riguardo? Fateci sapere cosa ne pensate di questa teoria sul potenziamento di Koby nei commenti.