ONE PIECE, anche Koby ha una taglia ed è alta: ecco di cosa si tratta

I marine e il Governo Mondiale sono coloro che impongono le taglie sulla testa di pirati, rivoluzionari e ribelli di ogni tipo, rendendo ricercati tutti coloro che osano imporsi all'ordine mondiale di ONE PIECE. Nel corso del tempo sono stati visti diversi aggiornamenti nelle taglie dei protagonisti, ma adesso non sono soltanto loro in pericolo.

Negli ultimi tempi, il mondo è stato sconvolto da vari avvenimenti. Uno di questi è stata la distruzione di due imperatori, che hanno ceduto il proprio posto. Uno di questi è stato preso da Monkey D. Rufy, il protagonista di ONE PIECE, il secondo invece è andato a sorpresa a Buggy il Clown. Questo, ormai tirato dentro da una sequenza di eventi impronosticabili, ha fatto gruppo con Drakul Mihawk e Crocodile, dando vita a Cross Guild, un'organizzazione molto grande e ricca.

Sfruttando i poteri, soprattutto economici, di questa organizzazione, Buggy ha stanziato alcuni avvisi di taglia dedicata ad alcuni marine e personaggi di spicco. E tra questi manifesti c'è anche una vecchia conoscenza dei protagonisti. Nel capitolo 1080 di ONE PIECE è stato confermato che Koby ha una taglia, addirittura di ben cinque stelle, che equivalgono a 500 milioni di Berry. Il capitano di vascello, ormai diventato già un marine di grande peso, ha una grossa fama e per questo ha una taglia molto superiore rispetto alla media.

Adesso quindi non saranno più soltanto i marine e cacciatori di taglie ad andare alla ricerca dei pirati, ma anche questi ultimi che tenteranno di catturare i marine più importanti e redditizi. Riusciranno a mettere la mani anche su Koby? Intanto però il ragazzo deve riuscire a fuggire da Hachinosu insieme alla SWORD.