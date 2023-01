ONE PIECE: una Komurasaki in posa in questo cosplay della principessa Hiyori

Ci sono tanti personaggi in ONE PIECE che riescono a far parlare di sé anche fuori dal mondo creato da Eiichiro Oda. Ovviamente, come ben noto, il mangaka ama disegnare le proprie fanciulle in un certo modo e per questo ci sono stati diversi sondaggi tra il pubblico giapponese - e non solo - sulle donne più belle e amate di ONE PIECE.

Ovviamente a ogni saga il mangaka inserisce un paio di figure nuove in grado di far girare la testa al pubblico maschile. Nel caso della saga di Wano, che ha visto tanti inserimenti sia dalla parte degli alleati dei pirati di cappello di paglia che da quella nemica con la numerosa ciurma di Kaido, si può parlare molto facilmente di Komurasaki, la oiran più famosa della landa dei samurai di ONE PIECE. In realtà, come era facilmente teorizzabile, dietro questa donna si celava un segreto molto importante: non è altri che la principessa Hiyori, la figlia di Oden e Toki creduta scomparsa oltre venti anni prima, in seguito agli avvenimenti che portarono al definitivo rovesciamento dello shogunato Kozuki.

Ormai il suo ciclo si è esaurito, data la fine della saga di Wano, ma ci sono ancora persone che la ricordano. Ecco così un cosplay di Komurasaki alias principessa Hiyori realizzato da Alice Dias, che è stata in grado di replicare perfettamente il colore verde dei capelli, discendente da sua madre, ma anche di replicare con cura il kimono rosso e i numerosi accessori che ha tra capelli e corpo.

Sapevate come ha fatto Hiyori a raggiungere Onigashima?