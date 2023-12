One Piece: Kozuki Oden era più forte di Kaido?

In un'opera come One Piece dove il dominio sull'altro consente al singolo pirata di aggregare attorno a sé un equipaggio sempre più potente e temibile, il livello di forza rappresenta un valore cardinale. I lettori sono soliti prefigurarsi degli scontri ipotetici tra personaggi, e dopo Wano molti si sono chiesti se Oden sia migliore di Kaido.

Nel visualizzare un ipotetico scontro tra i due, e determinare chi abbia maggiori possibilità di uscire vivo dalla battaglia, occorre prima sottolineare che non esistono risposte certe e dogmatiche a questa (annosa) questione. Ma alcuni indizi offerti da Oda sulle qualità combattive di entrambi, e sulle capacità che li contraddistingue, possono sicuramente portare a trarre delle conclusioni più o meno adeguate o credibili, soprattutto se si parte da un presupposto che potrebbe senza alcun dubbio sorprendere alcuni, ma che a conti fatti non dà vita ad un ragionamento così azzardato o arbitrario: cioè che Oden possa uscire vincitore da un confronto con Kaido.

Considerando questa ipotesi come possibile (e non è detto che lo sia), andiamo qui a vedere i motivi per cui un ipotetico scontro mortale tra i due possa culminare con la vittoria del samurai. Bisogna innanzitutto sottolineare che a differenza dell'erede dei Kozuki, nel corso di Wano Kaido ha potuto mettere in mostra tutte le sue incredibili capacità - che lo hanno portato prima a neutralizzare più volte gli attacchi dei Mugiwara, per poi soccombere all'imprevidibilità del Gear 5 - mentre il potenziale di Oden in One Piece è stato sì lungamente esplorato, ma non al punto da offrirci un quadro totale del suo campionario di mosse nonché del reale livello di forza che ne contraddistingue tutto il potere.

Sappiamo naturalmente che Oden non è un samurai come gli altri. Mosso dal desiderio di aprire le porte di Wano al mondo, per portare la propria terra oltre la reclusività che ha cadenzato la lunga storia isolazionista del paese – che ricorda, come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui luoghi reali che hanno ispirato One Piece, le chiusure culturali del Periodo Edo (1603-1868) – l'erede della famiglia Kozuki ha viaggiato per buona parte del Nuovo Mondo, incontrando e confrontandosi con gli equipaggi più iconici e leggendari del manga, fino ad ottenere risonanza sia in patria che lontano dall'isola. Inoltre il suo lungo addestramento lo ha portato a sublimare la tecnica delle due spade, e ad ultimare l'utilizzo di due armi formidabili come Enma e Ame no Habakiri.

Ma le capacità di Oden non sono riconducibili alle sole qualità di spadaccino. Sappiamo che il samurai ha raggiunto il controllo pressoché perfetto dell'Haki dell'Armatura, che gli consente non solo di rendere il corpo impervio a qualsiasi attacco, ma lo porta a canalizzare nelle sue mosse – e quindi nelle spade – un potere talmente falcidiante da non avere quasi eguali, al punto che l'eroe figura indubbiamente in One Piece nella lista dei pirati più forti della ciurma di Roger, con cui ha navigato a lungo prima del ritorno in patria. E proprio qui è stata la forza del suo animo, e la dimostrazione di una tempra fisico-morale invidiabile, a permettere all'eroe di non soccombere ai terribili soprusi a cui è stato sistematicamente sottoposto.

Ora è difficile – se non addirittura impossibile – stabilire con certezza se queste abilità maturate nel tempo da Oden gli possano consentire di sconfiggere quello che è (o meglio, era) universalmente considerato “la creatura più potente del mondo”. Ma data l'infaticabilità del samurai, l'ostinazione con cui soggiace a qualsiasi crisi pur di proteggere i propri cari, ecco che un eventuale trionfo di Oden su Kaido ci appare come qualcosa di più di una semplice fantasia.