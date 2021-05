ONE PIECE: Kozuki Oden protagonista di uno scontro leggendario nell'episodio 972

Dopo aver concluso l'incredibile e emozionante viaggio al fianco prima di Barbabianca, e poi di Gol D. Roger, fino all'arrivo di quest'ultimo sull'isola ribattezzata Laugh Tale, il samurai di Wano, Kozuki Oden, sta usando tutte le sue energie per reclamare la libertà del paese, e nell'ultimo episodio ha fatto sfoggio di un potentissimo attacco.

Riprendendo da dove si era conclusa la scorsa puntata, dal colpo di scena che aveva dato il via alla leggendaria battaglia tra Oden affiancato dai Nove Foderi Rossi, e le forze di Kaido, l'episodio 972 ha mostrato uno dei punti cruciali dello scontro.

Come potete infatti vedere dal video riportato in calce, e condiviso su Twitter da @OPfandom, Oden, facendo un ultimo e incredibile sforzo, guidato dalla volontà di difendere i suoi più cari amici e il suo paese, è riuscito a colpire il resistente corpo di Kaido, trasformatosi in Drago, con l'attacco Paradise Totsuka, infliggendogli la grande cicatrice a forma di X sull'addome. Nonostante il colpo riesca ad indebolire pesantemente l'Imperatore, questi ha dalla sua parte anche gli sporchi stratagemmi di Orochi, con i quali riesce a sconfiggere Oden e fermare così l'insurrezione.

