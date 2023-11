ONE PIECE: la vita di Kuma Bartholomew in un'immagine nel segno di Nika

La grande battaglia tra Mugiwara e Marina su Egghead ha da qualche capitolo lasciato spazio a una backstory commovente che ha approfondito un personaggio misterioso e che ora è tra i più amati dal pubblico. La Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE ha raccontato la storia di Bartholomew Kuma, che possiamo rivivere in un bellissimo artwork.

Attenzione ai prossimi paragrafi, poiché conterranno diversi spoiler su ONE PIECE. Se non siete in pari con la pubblicazione del manga, non proseguite!

In ONE PIECE 1095 è stato rivelato il passato di Kuma, colui che nel mondo è famoso con il soprannome di 'Tiranno'. Il piccolo Bartholomew è un discendente del Clan dei Buccanieri, una particolare razza di esseri di statura oltre la media che il Governo Mondiale ha perseguitato quasi fino all'estinzione. L'unico motivo di tale tragedia risiede nell'assoluta fiducia dei Buccanieri verso la leggenda di Nika, il guerriero della libertà.

Kuma ha vissuto una vita di dolore e atrocità. Perduti i genitori sin dalla tenera età, ha trascorso gran parte delle sua vita come schiavo. Riuscì a spezzare queste sue catene in seguito all'incontro con Ivankov e Ginny e all'Incidente di God Valley.

Si rifugiò dunque nel Regno di Sorbet, dove con l'amica Ginny si occupava di curare i malati del posto. Pur di 'salvare' i più bisognosi era disposto ad accollarsi tutto il loro immenso dolore, proprio come i racconti di Nika insegnavano.

La sofferenza torna a bussare alla porta di Kuma quando i Rivoluzionari guidati da Monkey D. Dragon e Ivankov decisero di porre fine al regno di terrore del Re di Sorbet. Kuma e Ginny divennero comandanti dell'Armata Rivoluzionaria, ma la ragazza infine morì in seguito a una tragedia. Lascito di Ginny fu Bonney, di cui Kuma si prese cura come una figlia.

Per motivi a noi ancora oscuri, ma che si possono intuire dagli spoiler di ONE PIECE 1099, Bartholomew Kuma diviene poi parte della Flotta dei Sette e infine nuovamente schiavo del Governo Mondiale. Trasformato in un cyborg privo di emozioni, lo abbiamo visto affrontare una scalata fino alle porte di Mary Geoise, per poi fuggire via misteriosamente in seguito all'incontro con Sakazuki. Il racconto della vita di Kuma Bartholomew è sintetizzato nel meraviglioso ed emozionante artwork condiviso sui social dall'artista @tacchan56110.