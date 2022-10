ONE PIECE: Kuma Bartholomew faceva parte dei MADS? Il dettaglio in una vignetta

Kuma Bartholomew è riconosciuto per essere uno dei membri della vecchia Flotta dei Sette, quel gruppo di pirati che obbedivano agli ordini del Governo Mondiale pur portando avanti le proprie attività piratesche. Fu avversario e salvatore della ciurma in ONE PIECE, ma il suo obiettivo è sempre stato poco chiaro.

Specie l'intenzione di diventare il numero zero dei Pacifista è sempre stato un punto misterioso di Kuma Bartholomew. Ora quelle armi sono diventate obsolete a causa dei Seraphim, e Kuma è stato ridotto a una marionetta senza volontà. Per questo Jewelry Bonney si vuole vendicare di tutto ciò che è stato fatto al padre in questi anni in ONE PIECE. Una vignetta con un ricordo della donna, però, scatena alcune teorie.

Kuma Bartholomew potrebbe aver fatto parte dei MADS. L'organizzazione scientifica illegale di Vegapunk e degli altri soci potrebbe essere stata, per lungo tempo, anche la casa dell'ex membro della Flotta dei Sette. In una vignetta in cui Kuma abbraccia la piccola Bonney lo si vede indossare un grembiule da scienziato, identico a quello indossato da alcuni aiutanti di Vegapunk. È noto inoltre che da piccolo Kuma leggeva un sacco di libri e per questo potrebbe essersi interessato molto alla scienza.

Il diventare un'arma umana potrebbe essere quindi stato un suo sogno, quello di vedere fin dove poteva spingersi la modifica di un corpo. E potrebbe essere stato anche grazie a questo che il Governo Mondiale l'ha convinto, dopo lo scioglimento dei MADS, a diventare un membro della Flotta dei Sette. Probabilmente durante questa saga di ONE PIECE verrà rivelato molto di più del passato di Kuma, con qualche dettaglio sul gruppo di scienziati.