ONE PIECE: Kuma estrae il dolore di Luffy nella nuova figure targata BT Studio

Tra i molti alleati incontrati dai Mugiwara nel corso del loro viaggio raccontato in ONE PIECE, Kuma, conosciuto anche come Orso Bartholomew, ricopre un ruolo singolare. Percepito inizialmente come una minaccia, l’ex membro della Flotta dei Sette ha salvato Luffy e i protagonisti in svariate occasioni, ed è stato immortalato in una nuova figure.

In occasione dell’arco narrativo di Thriller Bark, infatti, Kuma si rileva un combattente onorevole, accettando la richiesta di Zoro di non fare del male a Luffy e di sacrificarsi al suo posto. Orso Bartholomew allora estrae il dolore e la fatica provati dal capitano dei Mugiwara attraverso i suoi poteri, derivanti dal frutto del diavolo Pad Pad. La scena è stata rappresentata con una buona resa complessiva dagli artisti di BT Studio, nella figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Alta 37 centimetri, la statua rappresenta proprio il momento in cui Kuma inizia a formare la bolla di emozioni provate da Luffy di fronte a Zoro. Disponibile anche in un’altra versione e posa, in cui Kuma è seduto, intento a leggere un libro e bere una bevanda calda, la figure arriverà sul mercato negli ultimi mesi del 2023, ed è già possibile prenotare la versione senza Luffy a 180 euro, e la versione con Luffy a 195 euro. Fateci sapere cosa ne pensate di questa riproduzione di Orso Bartholomew nei commenti.

