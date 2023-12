ONE PIECE, Kuma: da nemico anonimo a eroe preferito dei fan! La scrittura magica di Oda

Sebbene siano passati più di 26 anni dal debutto, Eiichiro Oda non ha evidentemente perso il suo tocco. Con il flashback su Bartholomew Kuma cominciato in ONE PIECE 1095, l'autore ci ha ricordato il motivo per cui è al vertice del Monte Olimpo dei mangaka. La sua scrittura è assolutamente impareggiabile!

Il capitolo 1102 di ONE PIECE chiude la storia di Kuma, un concentrato di drammaticità ed emozioni che ha ribaltato le considerazioni sul precedente. Presentato come 'Il Tiranno' al servizio della Marina e membro della Flotta dei Sette, Kuma è ora un eroe amatissimo dal pubblico e dalla storia profonda e commovente. Ma come ha fatto Oda a ribaltare le impressioni sul personaggio? Occhio agli spoiler sulla sua storia!

Quello di Kuma è senza ombra di dubbio il flashback migliore di ONE PIECE, migliore anche di quelli su Law e Sanji, e forse anche dell'intera industria dei manga. Lo Schichibukai veniva dipinto come un mostro, colui il quale aveva diviso i Mugiwara. Invece, ogni sua azione aveva un motivo ben preciso.

Kuma è una figura di riferimento. Nato come uno schiavo che assistette alla morte crudele e ingiusta dei suoi genitori, divenne un'eroe prodigo alla libertà e all'umanità. Kuma non smise mai di ballare e di sorridere, di credere in quel misterioso Nika anche quando visse il peggio, la morte di Ginny.

Bartholomew è inoltre un padre modello, disposto a sacrificare la propria vita per il bene di una figlia che biologicamente non è neppure sua. Per salvare Bonney dalla malattia, Kuma si è dovuto prostrare all'Astro Saturn, diventare di nuovo uno schiavo piegato al Governo Mondiale. Eppure, non ha mai provato rimorso per le sue azioni. L'amore di Kuma per Bonney è superiore a qualsiasi malvagità della Marina.

Con ONE PIECE 1102 l'autore ci ha regalato una pagina indimenticabile, quella di Kuma che corre circondato da tutti i suoi cari. La sua vita è effettivamente stata una corsa. Nonostante tutte le disgrazie capitategli, non ha mai smesso di andare avanti e regalare sorrisi sui volti altrui, proprio come il mito di Nika in cui credeva fortemente.

Il flashback è giunto al termine e finalmente scopriremo quale sarà infine il suo destino. Pur senza più una coscienza, Kuma riuscirà a riabbracciare sua figlia, oppure ancora una volta sarà vittima della sventura? A ogni modo, Kuma è all'unisono il personaggio preferito del fandom di ONE PIECE. Tutto merito della magica scrittura di Eiichiro Oda, leggenda del manga giapponese.