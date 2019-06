ONE PIECE: è Kuma l'obiettivo dell'Armata dei Rivoluzionari?

L'arco del Wanokuni di ONE PIECE è sicuramente al centro dei desideri dei fan, che non vedono l'ora di potersi gustare il ritorno di Monkey D. Rufy negli episodi settimanali e vederlo combattere contro la flotta dell'invincibile imperatore Kaido delle cento bestie. Ma la storia del Reverie attualmente in corso ha ancora qualcosa da mostrarci.

La terra sacra di Mary Geoise è al centro dell'anime di ONE PIECE al momento, con l'importantissimo evento del Reverie che ha visto radunarsi non solo i Draghi Celesti, ma anche i regnanti di tutte le isole consorziate con il Governo Mondiale. A questa importante riunione stanno partecipando, sotto mentite spoglie e senza invito, anche alcuni membri dell'Armata dei Rivoluzionari di Monkey D. Dragon, e già nelle prime fasi del nuovo arco narrativo abbiamo visto Sabo intrufolarsi nella terra sacra.

L'episodio 888 di ONE PIECE anticipa il destino di Bartholomew Kuma, trasformato ormai nella potente arma di distruzione di massa Pacifista, che però ci viene mostrato sanguinante e mal ridotto. "Sabo infuriato! La tragedia di Kuma, ufficiale dell'Armata dei Rivoluzionari!" è il titolo della prossima puntata e fa presagire come Kuma sia quindi al centro non solo dell'episodio, ma forse anche degli obiettivi dell'Armata di Dragon.

Come si può vedere dal video in alto estratto proprio dalle anticipazioni di ONE PIECE, Sabo rimarrà scioccato dal vedere Kuma in quelle condizioni, incatenato, sanguinante e con un Drago Celeste che lo cavalca sul dorso. Quale sarà il destino dell'ex membro della Flotta dei Sette?