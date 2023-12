One Piece: Kuma ha preso il posto di uno Shichibukai ucciso da Ace?

Il capitolo 1100 di One Piece è pieno di rivelazioni. Non solo per quel che riguarda la prosecuzione del viaggio di Kuma, ma anche per ciò che tali eventi hanno lasciato intendere tra le righe. Tanto che l'entrata di Orso Bartholomew negli Shichibukai pone in essere una domanda cruciale: quale personaggio è stato sostituito nella Flotta dei Sette dal Bucaniere?

Nell'ultimo capitolo di One Piece, abbiamo visto la traiettoria che ha portato Kuma ad entrare (forzatamente) nella celebre flotta di ex-pirati: la sua deriva pro-governativa è legata al percorso di riabilitazione di Bonney, per cui il Bucaniere nulla poteva se non avallare i diabolici piani dell'Astro San Saturn. Di conseguenza Oda, con un montaggio parallelo che mette in comunicazione all'interno della stessa tavola tutti i membri correnti degli Shichibukai, ha colto l'occasione per connettere una delle rivelazioni centrali sul passato di Kuma alle reazioni (sconcertate, sorprese, curiose) dei vari pirati della Flotta.

È proprio nelle pieghe di queste reazioni, che va individuata la (possibile?) risposta all'interrogativo presentato in partenza. Se Boa Hancock o Mihawk accolgono la notizia con una certa noncuranza, l'espressione enigmatica di Ace nel capitolo 1100 di One Piece lascia trapelare una questione importante, che Oda non ha mai realmente verbalizzato, ma su cui gli appassionati continuano a discutere con ardore.

Secondo alcune teorie, infatti, è stato proprio il fratello di Rufy a sconfiggere il precedente membro della Flotta dei Sette, permettendo così a Kuma di occupare un posto rimasto improvvisamente vacante. Naturalmente l'identità di questo fantomatico pirata non è stata ancora rivelata: eppure i fan, senza alcuna apparente logica, sembrano convergere quasi all'unanimità su un personaggio in particolare: ovvero “l'uomo dalla cicatrice fiammante”, citato anche da Kid nel capitolo 1081.

Il passato di Ace prima del suo approdo nella ciurma di Barbabianca non è così esplicito o lineare come potrebbe apparire ad uno sguardo superficiale. Motivo per cui, la possibilità che abbia davvero incontrato (e poi marchiato a fuoco) l'uomo dalla cicatrice fiammante non è un'ipotesi così azzardata. Anche se è lecito nutrire dubbi su una considerazione che sa tanto di pura e semplice speculazione.