One Piece: Kuma riuscirà a sopravvivere all'incidente di Egghead?

One Piece è pronto a tornare agli eventi correnti della storia, con il capitolo 1102 che ha segnato la conclusione del lungo e lancinante flashback su Kuma. La narrazione ora si sposta sulla Egghead del presente, verso cui si sta dirigendo proprio il cyborg, dopo la disperata fuga da Marijoa. Ma qui cosa gli riserverà il destino?

Sono in molti a domandarsi se Orso, una volta giunto sull'isola dove si trovano Nika e Bonney, riuscirà a sopravvivere, soprattutto dopo che Oda ha rivelato in One Piece 1102 le ragioni per cui Kuma salvò i Mugiwara su Sabaody. Motivazioni, queste, che lasciano intendere già nei prossimi capitoli il (più che probabile) ricongiungimento su Egghead con la figlia e con colui che a detta del cyborg “salverà il mondo”, cioè Rufy/Nika. Eppure la possibilità che il padre di Bonney riesca a salvarsi dal disastro che lo aspetta, appare sempre più un miraggio.

In questo senso il nuovo capitolo di One Piece non ha offerto a riguardo delle risposte certe o lapalissiane, anche perché gli eventi narrati sono comunque occorsi in un orizzonte passato. Ma al tempo stesso, è possibile trarre delle conclusioni (più o meno azzardate) sul futuro di Kuma proprio a partire da ciò che abbiamo appena visto, per poi arrivare a legarle a tutti quegli indizi che Oda ha disseminato sistematicamente nel suo manga, sia lungo il corso del flashback, sia nei capitoli che lo hanno preceduto.

Se quella di Kuma è la storia più tragica che sia stata fino ad ora raccontata in One Piece, è lecito supporre che anche un'eventuale conclusione “positiva” del suo percorso, possa culminare con la morte del personaggio. D'altronde ciò che conta per Orso, il motivo che ha sempre guidato ogni suo gesto o decisione, è la salvaguardia dei suoi amati, che ad oggi coincide con la salvezza di Bonney.

Pur di procurarsi una cura per la figlia, il bucaniere ha rinunciato alla sua stessa coscienza, sottoponendosi ad un processo diabolico, che non solo lo ha privato della capacità di intendere e di volere, ma anche delle stesse memorie relative alla bambina. Perciò nel momento in cui giungerà su Egghead, il suo obiettivo primario sarà sicuramente quello di assicurare la salvezza di Bonney, di Vegapunk e dell'eroe Nika, magari trasportandoli in un'isola lontana. In questo senso perdere la vita non avrebbe per lui alcuna importanza: perché Kuma, con il suo gesto sacrificale, avrebbe comunque protetto la figlia insieme a colui che ha ereditato il dono di riconfigurare il mondo intero, cioè Nika.

Inoltre se consideriamo lo stato di salute in cui versa il cyborg, appare impossibile che una volta giunto su Egghead Kuma possa davvero sperare di non soccombere alle sue ferite. Non solo perché l'attacco di Akainu su Marijoa gli ha danneggiato praticamente tutti gli ingranaggi interni, ma anche per il dispositivo di autodistruzione che Saturn gli ha impiantato nel corpo ai tempi della procedura di lobotomizzazione. Perciò è lecito supporre che il diabolico Astro possa servirsi dello strumento per disattivare inesorabilmente le funzioni elettroniche del bucaniere, portando così il suo destino a compiersi prematuramente.

Poi certo, le possibilità che Kuma esca integro dall'incidente di Egghead non sono pari allo zero. Del resto sappiamo tutti che il sogno di Rufy è quello di scardinare l'istituzione della schiavitù, e di liberare tutti coloro (come appunto Orso) a cui è stata negata forzatamente la libertà; motivo per cui è indubbio che Cappello di Paglia farà di tutto, forse anche l'impossibile, per concedere a Kuma la possibilità di trascorrere il resto della sua esistenza insieme all'amata figlia. Anche se una eventualità di questo tipo potrebbe rivelarsi una mera, ma meravigliosa, fantasia.