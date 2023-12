One Piece: quella di Kuma è la storia più tragica di tutto il manga?

In un mondo così autarchico come quello delineato da Eiichiro Oda in One Piece, è logico aspettarsi delle storie tragiche. Alcuni personaggi, sia tra i pirati che i civili, hanno alle spalle dei trascorsi drammatici, a volte anche diabolici, per come li hanno portati a scontrarsi con le logiche più disumane della vita. Come è accaduto a Kuma.

Sin da quando Oda ha interrotto la narrazione del presente per soffermarsi sulla digressione nel passato di Orso, i lettori di One Piece non solo sono rimasti stupefatti che un personaggio come Kuma potesse nascondere una storia così tragica, ma si sono chiesti se il flashback di cui è protagonista sia il più drammatico che Oda abbia mai scritto. Certo, se dovessimo guardare a tutte le backstory del manga, sarebbe difficile – se non impossibile – selezionare quella con il maggiore grado di brutalità e nefandezze. Sicuramente alcune storie, più di altre, ci hanno lasciati indifesi, dal conflitto che ha portato Senor Pink a vestirsi costantemente da infante, fino ai soprusi a cui Sanji è dovuto sottostare lungo tutto il corso della sua terribile infanzia. Ma non sarebbe di certo sbagliato definire quella di Kuma la storia più tragica, emozionante e radicale che Oda abbia mai concepito nella sua opera.

Se osserviamo l'intera vita di Kuma in One Piece, non c'è stata una fase o un momento privo di sofferenze. E anche quei piccoli istanti di gioia o di mera distensione come il vedere il sorriso della figlioletta Bonney o emozionarsi davanti all'amata Ginny, Orso li ha vissuti tra un oceano infinito di privazioni e patimenti. Come se nel destino dell'uomo non ci fosse spazio per la felicità.

A soli quattro anni viene incarcerato e schiavizzato insieme ai suoi genitori solo perché nelle sue vene scorre il sangue dei vituperati bucanieri. Qui vede la madre e il padre morire brutalmente davanti ai suoi occhi, per poi diventare una mera pedina nelle mani dei Draghi Celesti. E anche quando riesce a liberarsi dalla prigionia, nel Regno di Sorbet sarà costretto a confrontarsi con episodi ancora più dolorosi e drammatici.

Ma ciò che rende davvero tragico il suo cammino, è proprio il fatto che seppur si trovi in mezzo all'inferno, Kuma non perde la speranza. Lo vediamo sempre felice, sorridente, sia quando decide di caricarsi in silenzio dei dolori dei suoi concittadini, sia dopo che Ginny le viene strappata davanti agli occhi. Perché anche in faccia al disastro, Orso riesce a trovare il lato migliore della vita, quello che gli ha permesso di vivere per otto anni con la figlia Bonney. Ma ecco che anche il suo sogno di paternità gli viene strappato: la bambina soffre della stessa malattia della madre, e per trovare una cura decide di sottostare ai piani di lobotomizzazione concepiti dall'Astro Saturn, e di rinunciare per sempre alle sue memorie (quindi anche al ricordo della figlia) nonché alle sue capacità di giudizio.

Ora i primi spoiler di One Piece 1102 ci indicano che il termine del flashback è ormai sopraggiunto. Ma non è ancora chiaro se il cammino di Kuma possa trovare un epilogo edificante – o quanto meno positivo - una volta che la narrazione ritornerà al tempo presente. Un'incertezza, questa, che contribuisce ulteriormente a rendere la sua storia la più tragica e ingiustamente diabolica di tutto il manga.