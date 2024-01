ONE PIECE, Kuma Vs. Saturn in una splendida fan animation che anticipa l'anime

I lettori di One Piece aspettano con ansia che l'arco narrativo di Egghead venga adattato nella serie anime da quando è uscito il primo capitolo nel manga. Tuttavia, un'animatore indipendente ha battuto la TOEI sul tempo, dando vita a uno degli scontri più attesi dai fan.

Il fan animator Torra TV ha realizzato il combattimento tra Bartholomew Kuma e Saint Jaygarcia Saturn. L'animazione di Torra è stata molto apprezzata dai fan, che hanno elogiato la sua qualità e la sua fedeltà al manga.

Tantissimi utenti vorrebbero che la TOEI Animation assumesse Torra per permettergli di realizzare questo combattimento anche nella serie ufficiale. Per quanto possa sembrare una richiesta assurda, bisogna riconoscere che l'animatore ha già mostrato il proprio talento con una serie di video che hanno riscosso un notevole successo sul web. Le altre fan animation di One Piece del ragazzo mettono in scena diversi combattimenti, come quello di Kaido contro Oden e Barbabianca contro Garling, tutte clip di altissima qualità.

Attualmente, il manga di One Piece ha raggiunto il capitolo 1104, il quale costituirà un punto nevralgico sia per la saga attualmente in corso che per la trama generale dell'opera. Per quanto riguarda l'anime: Egghead ha da pochissimo debuttato in One Piece. La TOEI è riuscita a fare un ottimo lavoro con il primo episodio della saga e a non far rimpiangere quella del paese di Wa.

Tornando al combattimento tra Kuma e Saturn, la clip creata da Torra è davvero sensazionale. Se non avete ancora avuto modo di vederla, la potete trovare qui sotto. Fateci sapere se anche a voi è piaciuta.