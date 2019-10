ONE PIECE: anche Kuzan e Sakazuki ottengono le proprie figure

Recentemente vi avevamo parlato di una magnifica figure a tema ONE PIECE dedicata a Borsalino, uno dei tre famosi Ammiragli con cui Rufy e la sua ciurma si sono dovuti scontrare più volte. Ebbene, Bandai Spirits ha presentato nel corso di queste ultime ore altre due figure, questa volta dedicate a Kuzan e Sakazuki.

Tutte e tre le figure - rientranti nella serie "EXTRA BATTLE" di Figuarts ZERO - sono già preordinabili da tutti gli interessati. La linea è stata soprannominata "COOL STYLE" poiché ritrae i personaggi in varie pose dinamiche e affiancate da vari effetti speciali, il tutto ricalcando specifiche scene della serie. Kuzan, Borsalino e Sakazuki sono venduti separatamente e vengono forniti con basi individuali. Sebbene ognuna delle figure sia acquistabile singolarmente, il set può "fondersi" come se si fosse davanti a un'unica grande figure. Tutte e tre le cifre saranno disponibili nel 2020.

Kuzan - marzo 2020

Il potere del Frutto del Diavolo di Kuzan è magnificamente rappresentato attraverso l'uso di effetti traslucidi sulla figura e sulla base. Misura circa 7,1 pollici in altezza ed è realizzato in PVC e plastica ABS. La figura non presenta parti alternative e viene fornita con una base separata. Il prezzo è di circa 55€.

Sakazuki - febbraio 2020

La figure con posa fissa è stata realizzata in PVC e plastica ABS ed alta circa 7 pollici, e pone l'accento sul senso di movimento dato dalla posizione dell'Ammiraglio, con il braccio destro disteso e completamente coperto da effetti di fuoco translucidi. Anche sulla base sono presenti molte fiamme che combaciano con quelle che ricoprono Sakazuki, il tutto al fine ultimo di dare un senso di continuità. Il prezzo è di circa 55€.

