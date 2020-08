ONE PIECE: La cosplayer Vamplettes ci mostra uno Zoro genderbend

In attesa della diretta con il doppiatore del protagonista di ONE PIECE, vi segnaliamo un originale cosplay genderbend dello spadaccino Zoro, uno degli iconici protagonisti dell'opera nata dalla mente di Eiichiro Oda.

La famosa cosplayer @vamplettes ha quindi deciso di elogiare il primo membro della ciurma di Luffy con questi scatti incentrati sul celebre spadaccino. In calce alla notizia trovate i tre scatti che ci mostrano la sua versione femminile di Zoro, insieme a questo commento: "Amo Zoro. Era un sacco di tempo che volevo creare un suo cosplay e finalmente ce l'ho fatta". Nonostante il design semplice del personaggio, i fan delle avventure della ciurma di Cappello di Paglia sono rimasti colpiti soprattutto dai dettagli delle tre katane che vengono usate da Zoro, riprodotte fedelmente dalla cosplayer.

Il suo post ha subito ricevuto oltre 2 mila Mi Piace, riuscendo a convincere i numerosi appassionati di One Piece. Visto il grande successo dell'opera, diventata nel corso degli anni uno dei manga più letti in tutto il mondo, sono numerosi i cosplay e le fan art dedicate ai suoi personaggi, nei giorni scorsi vi avevamo segnalato questo originale travestimento dedicato a Nami di ONE PIECE e in particolare al suo periodo trascorso nel territorio di Alabasta, isola chiaramente ispirata allo stile del mondo arabo.