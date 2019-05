One Piece: La Famiglia Don Quijote messa a nudo grazie al nono pack delle Vivre Card

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato il nono pack di Vivre Card dedicato a One Piece, opera nata dalla penna di Eiichirō Oda rivelatasi capace di conquistare il cuore di milioni d'utenti in tutto il mondo grazie alla sua storia e ai suoi personaggi.

Nel caso in cui non doveste conoscerle, le Vivre Card s'identificano come degli opuscoli distribuiti in Giappone e pensati specificatamente per offrire ai fan di One Piece nuove informazioni sui personaggi che popolano questo enorme mondo. In questo caso, però, l'attenzione è stata spostata tutta verso i pirati della Famiglia di Don Quijote, con numerosi dettagli leggibili qui di seguito:

Donquixote Doflamingo

Joker controlla la più vasta organizzazione criminale del Nuovo Mondo (e probabilmente, di tutto il globo in termini di grandezza). Lui è l'uomo che muove i fili nell'ombra e possiede il pieno controllo di tutto ciò che capita nei mari e nelle terre del Nuovo Mondo , di fatto rivelandosi ben più grande e importante di quanto si potrebbe inizialmente pensare.

, di fatto rivelandosi ben più grande e importante di quanto si potrebbe inizialmente pensare. A causa del suo passato con i Draghi Celesti, possiede forti collegamenti con molti uomini di potere del Governo Mondiale, legami che sfrutta per i suoi fini

Fin da bambino, non ha mai avuto paura della morte. La sua determinazione e il suo desiderio di diventare un re tra i re gli ha permesso di guadagnare rispetto e lealtà, qualità che hanno portato alla creazione di una grande famiglia posta sotto il suo controllo.

Dopo aver ucciso il padre e a seguito delle persecuzioni ricevute, ha cominciato a mostrare una risatina isterica incapace da controllare e che si è portato dietro per tutta la vita.

Doflamingo e Viola hanno avuto una "complessa" relazione passionale. Viola ha sempre provato un senso d'amore e odio per Doflamingo, motivo per cui ha cominciato a chiamarlo "Doffy"

Trebol

Trebol, Pica e Diamante, a fianco di Vergo, erano criminale da prima del loro incontro con Doflamingo. I quattro si sono incontrati circa 30 anni fa, decidendo di vivere insieme e formare una gang di criminali; è implicito che Trebol ne fosse il leader. Probabilmente è stato proprio lui a scoprire il Frutto del Diavolo Filo Filo durante i suoi giorni da boss della malavita, seppur non lo abbia mangiato (probabilmente poiché ai tempi aveva già mangiato il suo Frutto del Diavolo). Quando incontrò Doflamingo, circa 31 anni fa, lo omaggiò con il Frutto del Diavolo trovato e una pistola, la stessa usata per uccidere il padre.

Seppur non sia dato saperne il motivo, si ritiene che Trebol abbia vissuto un'infanzia di stenti durante la quale ha dovuto più volte patire la fame , motivo per cui il suo vero corpo appare tutto pelle e ossa.

, motivo per cui il suo vero corpo appare tutto pelle e ossa. La taglia sulla sua testa era di 99.000.000 berry prima che venisse "congelata" circa 10 anni fa

Il suo vero nome, così come il nome dei suoi altri compagni, non è mai stato rivelato.

Diamante

Ha sofferto una dura infanzia. Era molto povero, ma s'innamorò di un vestito da pirata che trovò per strada. Il suo più grande desiderio era quello di divenire un campione, il numero uno, e quel vestito lo aiutava a sentirsi importante. Esattamente come Trebol, anche Diamante mangiò il Frutto del Diavolo in tenera età, prima d'incontrare i suoi compagni.

Diamante indossa costantemente il suo cappello quasi fino a coprire gli occhi poiché la fronte è il suo punto debole . Tende quindi a nasconderla per non dare agli avversari la possibilità di essere colpito in quello specifico punto.

. Tende quindi a nasconderla per non dare agli avversari la possibilità di essere colpito in quello specifico punto. Esattamente come Trebol, anche Diamante aveva una taglia da 99.000.000 prima che venisse congelata.

Pica

Non abbiamo dettaglio sul suo passato.

Originariamente, Oda aveva in mente un personaggio molto più gracile . Sarebbe dovuto apparire anche più intelligente e intellettuale.

. Sarebbe dovuto apparire anche più intelligente e intellettuale. Per diventare sempre più forte - dopo aver mangiato il Frutto del Diavolo - Pica decise d'allenarsi duramente per tutta la vita.

Anche Pica aveva una taglia da 99.000.000 berry che venne congelata.

Rosinante

Originariamente avrebbe dovuto indossare un cappello a cilindro.

Il codice assegnatogli dalla marina (MC: 01746) si legge, al contrario, Ro-shi-na-n-te".

Sugar

Nonostante appaia come una piccola bambina, Sugar possiede grandi abilità fisiche e un'incredibile velocità .

. Sugar e la sua sorella maggiore Monet sono state entrambe salvate da Doflamingo. Esattamente come Monet, anche Sugar sarebbe pronta a sacrificare la sua vita per il bene della famiglia.

La faccia di Usopp l'ha traumatizzata a vita.

Se non avesse mangiato il Frutto del Diavolo, oggi possiederebbe la stessa bellezza della sorella.

Giolla

Ama prendersi cura dei bambina, per le è quasi un hobby. Ha cresciuto Dellinger da sola portandolo a fargli credere di essere una bambina. Questo è il motivo per cui si comporta in modo tanto effemminato.

Oda ha affermato che il design originale di Giolla avrebbe dovuto presentarci un personaggio molto più sensuale e affascinante.

Dellinger

Dellinger è stato adottato dalla Famiglia di Don Quijote prima che anche Law si unisse al gruppo, quando ancora non aveva neanche un anno. Eppure, fin da bambino ha aiutato la sua famiglia sul campo di battaglia , diventando così il più giovane membro della famiglia da aver affrontato uno scontro.

, diventando così il più giovane membro della famiglia da aver affrontato uno scontro. Non si conosce molto del suo passato, ma i suoi geni - è per metà un uomo-pesce - lo hanno reso particolarmente sadico e violento. Nel suo look originale sarebbe dovuto apparire molto più aggressivo, ma alla fine Oda preferì optare per un aspetto decisamente più "nella norma".

Senor Pink

L'abilità di Senor è a dir poco unica, visto e considerato il suo poter nuotare anche dopo aver mangiato il Frutto del Diavolo . Egli può infatti liquefare tutto ciò che lo circonda per potercisi muovere attraverso. Ha utilizzato le sue capacità in molte infiltrazioni in basi nemiche per assassinare silenziosamente qualche obiettivo.

. Egli può infatti liquefare tutto ciò che lo circonda per potercisi muovere attraverso. Ha utilizzato le sue capacità in molte infiltrazioni in basi nemiche per assassinare silenziosamente qualche obiettivo. Il suo desiderio di proteggere e aiutare gli altri (come vecchiette, gattini e compagni) è strettamente legato a quel che gli accadde in passato.

Originariamente, Russian si sarebbe dovuta chiamare "Margarita", il tutto affinché entrambi avessero il nome di un cocktail.

La morte di Russian è avvenuta diversi anni dopo essere stata ricoverata in ospedale.

Senor Pink aveva una taglia da 58.000.000 berry prima che questa venisse congelata.

Machvise

Il passato di Machvise è conosciuto fin nei più piccoli dettagli. Non apparteneva a una famiglia povera, ma dopo ave mangiato un Frutto del Diavolo capace di renderlo mortalmente pericoloso, è stato costretto a vivere una vita da fuggiasco, continuamente braccato da tutti quelli che volevano sfruttare le sue capacità. A un certo punto, però, anche Doflamingo ha visto un certo interesse nelle abilità di Machvise il quale, non riuscendo a sfuggire dal suo sguardo, dopo una lunga fuga decise infine d'entrare a far parte della sua banda di pirati.

Machvise è stato uno dei primissimi membri a essere entrato nella ciurma .

. Machvise è un umano, il che significa che la coda che si porta dietro è solo un costume puramente estetico.

Sulla sua testa pendeva una taglia da 11.000.000 di berry prima che venisse congelata.

Lao G

Lao G possiede uno stile di combattimento molto bizzarro poiché ritiene che assumere strane posizioni in combattimento può essere utile per cogliere di sorpresa il proprio avversario.

Ha sofferto molti problemi di saluti come, ad esempio, la demenza , dimenticandosi addirittura chi fosse. In qualche raro caso, ha rischiato di morire per la vecchiaia durante alcuni dei suoi scontri più duri.

, dimenticandosi addirittura chi fosse. In qualche raro caso, ha rischiato di morire per la vecchiaia durante alcuni dei suoi scontri più duri. Quando era giovano, Lao G possedeva una barba disegnata in modo tale che sembrasse una G. L'uomo è infatti ossessionato dalla lettera G, al punto tale da indossare solo vestiti su cui vi sia stampata un G.

Aveva una taglia da 61.000.000 berry prima che questa venisse congelata.

Galdius

Gladius è un uomo molto stressato e che si arrabbia facilmente . Ama far esplodere alcune parti del suo corpo per rilassarsi. Odia con tutto se stesso i piani non riusciti, i traditori e coloro i quali non riescono a compiere un incarico in tempo.

. Ama far esplodere alcune parti del suo corpo per rilassarsi. Odia con tutto se stesso i piani non riusciti, i traditori e coloro i quali non riescono a compiere un incarico in tempo. Adora lo stile punk. Si compre la bocca fin da bambino, una scelta puramente estetica che non ha nulla a che fare con disabilità o problemi di salute.

Sulla sua testa pendeva una taglia da 31.000.000 di berry prima che questa venisse congelata.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato a un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Giusto quest'anno l'opera festeggia il suo venticinquesimo anniversario, evento che ha portato alla nascita di One Piece: Stampede, pellicola a cui stanno già facendo seguito numerosi gadget a tema.