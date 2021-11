ONE PIECE lancia una costosissima collaborazione con Seiko

ONE PIECE ha avuto una grande settimana per quanto riguarda le notizie. Netflix ha svelato il cast di ONE PIECE live-action, e ora arriva un nuovo merchandise che riunisce Luffy e molti dei suoi compagni per una collaborazione con Seiko.

Seiko, i produttori di orologi, ha già collaborato con ONE PIECE in passato. Quest'ultima linea è però sicuramente una delle più costose e darà ai fan del mondo dei pirati una serie di scelte che comprende gli orologi di Luffy, Zoro, Sanji, Law e Sabo.

I nuovi orologi della collaborazione tra ONE PIECE e Seiko sono descritti attraverso i personaggi che stanno attualmente combattendo la Guerra per Wano sia nell'anime che nel manga, anche se la posizione attuale di Sabo è sconosciuta:

"Per celebrare il millesimo episodio della serie anime giapponese, Seiko ha collaborato con ONE PIECE per presentare cinque edizioni limitate Seiko 5 Sports. Con il tema generale di "Inherited Will", ogni orologio è dedicato a uno dei personaggi della serie, ognuno alla ricerca del 'ONE PIECE' - il tesoro finale che farà del vincitore il Re dei Pirati".

Seiko ha pubblicato un video ufficiale per promuovere la loro nuova partnership, con gli orologi attualmente disponibili, anche se ciascuno ha un prezzo di vendita al dettaglio di circa 500 dollari. Per comprarseli sembra ci vorrà proprio il Re dei Pirati in persona. Trovate il video in calce alla notizia.

La settimana di notizie sembra non finire, i rumor per un nuovo film di ONE PIECE si fanno sempre più insistenti. Via ricordiamo che potete leggere ONE PIECE su Manga Plus.