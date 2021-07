ONE PIECE lancia un crossover d'eccezione con 'Dov'è Wally?'

ONE PIECE è uno dei manga e anime più famosi al mondo. Abbiamo visto quindi il volto di Rufy ovunque, grazie alla creazione di partnership commerciali di ogni tipo che fuoriescono dai semplici adattamenti nei vari media. E ora il brand si sta preparando a lanciare una nuova collaborazione con un noto personaggio occidentale.

Il numero 33 di Weekly Shonen Jump ha rivelato che è stata sancita una collaborazione tra ONE PIECE e Dov'è Wally, per festeggiare i 24 anni del manga piratesco di Eiichiro Oda. Conosciuto con il nome "Where's Waldo!" negli Stati Uniti d'America e in Canada, il personaggio è protagonista di alcune illustrazioni dove è necessario trovarlo in mezzo a una folla variegata e in svariati ambienti.

Per l'occasione, Eiichiro Oda preparerà una doppia pagina a colori nello stile di Dov'è Wally, ma basandosi su Onigashima e quindi su tutti i pirati e samurai che stanno prendendo parte alla battaglia. L'annuncio è arrivato anche su Twitter con l'immagine che potete osservare in basso, con Rufy e Wally disegnati con lo stesso stile. Considerata l'unicità dei personaggi di ONE PIECE, pensate che sarà semplice trovare Rufy e compagni in mezzo alla folla?

I fan intanto si sono ingegnati con un crossover tra ONE PIECE e Jojo in un'illustrazione, mentre un altro appassionato ha deciso di rivedere l'opening dell'anime nello stile di Cowboy Bebop.