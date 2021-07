ONE PIECE: quali sarebbero i lavori dei Mugiwara nel mondo reale? Risponde Eiichiro Oda

L'ormai più che ventennale serie di ONE PIECE ha condotto Luffy e i suoi compagni in territori estremamente peculiari, nati dalla fantasia del maestro Eiichiro Oda. Proprio il mangaka, rispondendo ad una domanda da parte dei lettori, ha immaginato quali sarebbero le loro occupazioni se vivessero nel mondo reale, lontano dalla vita dei pirati.

Questa domanda potrebbe legarsi anche alle storie dei personaggi, in quanto molti di loro, prima di avventurarsi nella Grand Line e seguire il sogno di Luffy, avevano effettivamente degli impegni e delle professioni che si ritrovano anche nella vita reale. Robin era, e continua in fondo ad essere, un'archeologa, Sanji era cuoco e cameriere al ristorante galleggiante Baratie, Franky un capace e appassionato carpentiere, e Chopper un medico.

Tuttavia, il maestro Oda, è stato colpito dalla singolare domanda rivoltagli da un fan, e notando qualche suggerimento da parte degli altri lettori, ha infine deciso di determinare con precisione quale sarebbe il lavoro più adatto ai nove membri dei Mugiwara. Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, il mangaka ha scelto occupazioni anche piuttosto particolari, come il graphic designer per Usop, il detective per Brook, lo stilista per Sanji, e il pilota per Franky.

Luffy potrebbe sicuramente ricoprire bene il ruolo di pompiere, potendo salvare persone a grandi distanze e magari tenendo molta acqua nel suo corpo per poi usarla e spegnere gli incendi. Chopper sarebbe un simpatico e apprensivo maestro delle elementari, e Zoro apparirebbe piuttosto minaccioso nelle vesti di un ufficiale di polizia. Infine Oda ha immaginato Nico Robin come assistente di volo, e Nami come maestra dell'asilo. Che ne dite? Siete d'accordo con quanto ipotizzato da Oda? Fatecelo sapere nei commenti.

