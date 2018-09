ONE PIECE: Law potrebbe presto trovarsi ad affrontare un temibile avversario

È passato un po' di tempo da quando il manga di ONE PIECE si è concentrato su altri pirati al di fuori dei membri della ciurma di Cappello di Paglia, ma la serie è pronta a rimediare. Infatti, sembra che i fan potrebbero assistere molto presto a uno scontro tra Trafalgar D. Law e un intrigante avversario.

L'ultimo capitolo di ONE PIECE rilasciato in Giappone la scorsa settimana ha visto Rufy, Zoro e O-Kiku tentare una fuga pacifica da Bakura, ma i piani sono andati in fumo quando Cappello di Paglia ha visto i segni delle "torture" che Holdem ha lasciato sul corpo della piccola O-Tama.

Mentre i tre portavano scompiglio all'interno della città, Basil Hawkins, un'altra Supernova che ha deciso di schierarsi dalla parte di un Imperatore (chissà se sarà più fedele di un certo Capone Bege), ha raggiunto le porte di Bakura, ma è stato fermato da un misterioso uomo in maschera.

L'identità dell'individuo in questione è quella di Trafalgar Law, il quale è dovuto intervenire per non permettere all'imprevedibilità di Rufy di mandare all'aria settimane di premeditazione. Ora, Law è l'unica cosa si frappone tra Hawkins e Cappello di Paglia, quindi potete immaginare la portata dello scontro (se i due dovessero iniziarne uno).

Nel momento in cui Law ferma l'avanzata di Hawkins, l'alleato di Rufy pensa che sia una vera fortuna che Wano sia un paese del tutto isolato in cui le notizie non arrivano. Certo, Hawkins non è originario del Paese dei Samurai, e conosce molto bene le altre due Supernove.

In passato, Hawkins ha già incrociato il cammino di Rufy, e non molto tempo fa ha riflettuto sull'alleanza dei Mugiwara con Law successiva alla sconfitta di Do Flamingo, intuendo che il prossimo della lista sarebbe stato proprio Kaido. Sappiamo con certezza che la missione affidatagli dal suo Imperatore era quella di scovare Shanks, ma non non ci è dato (per il momento) conoscerne l'esito e lo scopo.

ONE PIECE tornerà questa settimana in Giappone con il capitolo 918, come sempre tra le pagine di Weekly Shonen Jump.