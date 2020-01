ONE PIECE: Law si tinge al femminile con questo cosplay gender bender

ONE PIECE è un'opera versatile, colma di significati nascosti che contribuiscono a valorizzare positivamente un franchise saturo di personaggi carismatici e ambiziosi. Pertanto, il manga di Eiichiro Oda non è riservato solo ai ragazzi, ma coltiva un pubblico ben più numeroso e altrettanto vario.

I lettori del capolavoro del sensei, dunque, rispecchiano esattamente la capacità dell'opera di non sottostare unicamente a un genere e target specifico. Grazie a questa straordinaria capacità, le manifestazioni di creatività che quotidianamente escono in rete contribuiscono pesantemente al mastodontico successo di ONE PIECE.

Proprio per questo motivo, l'ultima foto postata dalla cosplayer immortal_maiden, che potete ammirare nel post allegato in calce alla notizia, immagina il celebre Trafalgar D. Law a sesso invertito, mentre si tinge al femminile. La realizzazione in questione è stata molto apprezzata dai fan del capolavoro di Oda sensei e, pertanto, hanno manifestato il proprio entusiasmo con oltre 3 mila "mi piace". Ma a proposito di geniali interpretazioni di celebri personaggi del franchise, cosa ne pensate di questo cosplay al femminile di Zoro?

A tal proposito, ne approfittiamo per ricordarvi che a partire dal mese di marzo ONE PIECE si prenderà due settimane di pausa, a seguito di una serie di eventi in Giappone in arrivo. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Law, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.