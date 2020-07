Da ONE PIECE Jojo: una fanart ci mostra come sarebbe lo Stand di Brook

ONE PIECE e Le Bizzarre Avventure di Jojo sono attualmente tra le serie più importanti sia in ambito manga che anime e nonostante le loro, sostanziali, differenze un fan ha voluto inserire uno dei poteri che contraddistingue l'opera di Araki, gli Stand, all'interno dell'universo creato da Eiichiro Oda, affiancandone uno al musicista Brook.

La ciurma di Cappello di Paglia è sicuramente stravagante, a partire dal capitano Luffy, ma nessuno riesce a raggiungere i livelli di Brook, pirata riuscito a sopravvivere grazie al frutto del diavolo Yomi Yomi, che lo ha reso uno scheletro, sempre con la sua capigliatura afro, e che durante il time skip è riuscito a diventare una rock star mondiale.

Queste particolarità non hanno mai avuto molto spazio all'interno della narrazione di ONE PIECE, così come in generale il personaggio di Brook, di cui sono stati mostrati solo pochi approfondimenti legati al suo passato. Brook, insieme a Chopper e Jinbe, rappresenta la volontà di Oda di inserire le stranezze del mondo da lui creato nella ciurma protagonista, rendendola ancora più particolare.

Nonostante non ci siano crossover ufficiali tra ONE PIECE e Jojo, l'utente @ProfessorGemini ha condiviso su Reddit una fantastica illustrazione di Brook ed il suo Stand, che sembra essere una versione malvagia del possessore. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Ricordiamo che in rete sono emersi i primi spoiler del capitolo 985 di ONE PIECE, e mentre aspettiamo notizie sui prossimi progetti anime per Jojo vi lasciamo ad una lista sugli Stand più bizzarri dell'opera di Araki.