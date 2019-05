ONE PIECE: Le immagini in anteprima del prossimo episodio anticipano un grande mistero

L'anime diONE PIECE si prepara ad un cambio della direzione artistica con l'arrivo di Tatsuia Nagamine nella prossima saga di Wano, ma l'arco corrente del Reverie è ancora in corso e le sorprese che ha in serbo sono ancora molte.

Come ci mostrano le immagini in anteprima dell'episodio 885, infatti, il mistero principale del Reverie è ancora tutto da svelare. Gli screenshot trapelati, messi in circolo su Twitter da un utente di nome @li1il1 - probabilmente un insider del settore - ci mostrano delle facce note che non vedevamo dalla fine di Zou. In particolare parliamo di Doflamingo, l'ex dittatore di DressRosa è rinchiuso in una prigione di massima sicurezza del Governo Mondiale e dalla traduzione ricavata dal tweet capiamo che starebbe parlando del grande tesoro di Marijoa, il quale sarebbe direttamente connesso ad un potere mistico e ancora sconosciuto.

Nelle altre scene vediamo appunto un enorme cappello di paglia congelato, vegliato da una figura avvolta nell'ombra con in mano un manifesto da ricercato di Rufy, scatenando le più disparate teorie su chi sia questo individuo misterioso e sul perché ci sia nascosto nelle profondità dell'isola un indumento del tutto simile al cappello donato da Shanks il Rosso. Questi eventi inspiegabili - per ora - tengono in piedi da soli tutta l'impalcatura del Reverie, un'arco narrativo che sotto il velo di un'assemblea del governo mondiale, nasconde qualcosa di ben più importante per le sorti del mondo di ONE PIECE.