ONE PIECE: i leader della Marina diventano Shinigami in questa illustrazione

Eiichiro Oda, nel suo ONE PIECE, non ha mancato di trattare temi anche piuttosto delicati e importanti, su tutti quello dell'ideale di giustizia contrapposto da due diverse visioni, quello dei pirati e della Marina. Ma cosa accade ai vertici della forza militare del Governo Mondiale quando i leader incontrano l'immaginario di Bleach?

In occasione dell'uscita del volume 98 di ONE PIECE l'autore ne ha approfittato per aggiornare i lettori in merito ai membri che attualmente ricoprono le cariche più alte dell'organizzazione militare. Attualmente, inoltre, Oda deve ancora mostrare per intero Ryokugyu, il nuovo ammiraglio della Marina su cui sono state fatte molte speculazioni.

Ad ogni modo, recentemente l'artista Norridzuan ha provato a reinterpretare alcuni di loro con lo stile di Tite Kubo, l'autore dietro a Bleach. Il risultato finale in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha dunque trasformato in micidiali shinigami Akainu, Kuzan, Borsalino, Fujitora, Tsuru, Smoker e Sengoku. Un'idea piuttosto originale che ha riscosso l'apprezzamento del pubblico di Reddit dove la foto è stata ricondivisa.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare illustrazione, vi piacciono i vertici della Marina con lo stile di Bleach? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.