ONE PIECE, i leaker entusiasti del capitolo 1087: 'è incredibile'

Cosa accadrà in ONE PIECE 1087? Questa è la domanda che molti lettori del manga di Eiichiro Oda si sono fatti nel corso dell'ultimo mese. L'operazione a cui si è sottoposto il mangaka ha rallentato enormemente la pubblicazione della serie. Tuttavia, la pausa è agli sgoccioli: il 16 luglio verrà finalmente pubblicato il nuovo capitolo dell'opera.

Ovviamente, chi non vuole saperne degli spoiler di ONE PIECE 1087 sta facendo molta attenzione. C'è poi chi non vede l'ora, attendendo anche le anticipazioni più esigue dai soliti noti che divulgano con largo anticipo i contenuti dei vari capitoli. E proprio uno di loro si esprime in proposito.

Redon, uno dei leaker dei capitoli di ONE PIECE più popolari, affidabili e conosciuti del web ha dato il suo parere. Dopo aver smentito alcune informazioni che circolavano già da qualche ora, il leaker si è così espresso su ciò che i lettori stanno per affrontare: "È incredibile...!!! Fantastico (emoji)... preparatevi, perché luglio e agosto saranno i due mesi migliori di sempre per i fan di ONE PIECE... se avete amato i capitoli prima della pausa, penso che amerete anche il prossimo capitolo!"

Quindi tutti gli amanti della serie dovranno aspettarsi un Eiichiro Oda pronto a sganciare delle bombe, non soltanto in questo capitolo, ma in tutto il prossimo periodo. Di certo, in ONE PIECE 1087 non ci sarà alcuna promessa con Vegapunk, come circolava in rete, né Jaygarcia Saturn che interagisce con Kizaru, ordinandogli qualcosa. Anche il titolo "Saturn e Egghead" è stato smentito da Redon. Non ci sono quindi informazioni chiare e precise su ciò che accadrà in questo capitolo, sarà necessario attendere perlomeno fino a martedì 11 luglio prima di avere qualche spoiler su ONE PIECE 1087 preciso e affidabile.

Intanto, se non lo ricordate, ecco tutti gli ultimi sviluppi di ONE PIECE.