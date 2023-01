ONE PIECE: la leggenda di Kozuki Oden rivive in una maestosa figure da 380

La saga di Wano si è conclusa da diversi mesi ormai, eppure il peso delle scoperte avvenute in quelle coste da parte dei Mugiwara avrà un ruolo fondamentale nella saga conclusiva di ONE PIECE. Uno dei personaggi più importanti introdotti nell’arco narrativo di Wa è il leggendario Kozuki Oden, tornato in una statua da collezione targata Tsume.

Samurai abilissimo nell’arte della spada, desideroso di viaggiare e scoprire tutti i misteri del Nuovo Mondo, Kozuki Oden è riuscito da subito a conquistare milioni di lettori affezionati all’opera di Eiichiro Oda. Spiccando grazie al suo carattere a dir poco esuberante, Oden ha in realtà lottato per la libertà di Wano, tentando di ostacolare il dominio di quelle terre da parte di Orochi e l’Imperatore Kaido.

Il sacrificio finale di Oden, bruciato nell’olio bollente per difendere tutti gli abitanti innocenti, sarà poi la scintilla che anni dopo porterà alla ribellione guidata dai suoi fedeli Nove Foderi Rossi e all’ascesa di suo figlio, Momonosuke, come nuovo Shogun di Wano.

Per ricordare le gesta di un eroe di tale valore, gli artisti di Tsume hanno deciso di dedicargli la splendida figure che potete vedere nelle immagini riportate in calce. Alta 45 centimetri, la statua presenta un Kozuki Oden molto dettagliato, nel suo design semplice ma immediatamente riconoscibile, con le due katane sfoderate e pronto a colpire qualsiasi avversari gli si pari davanti. Per chi volesse acquistarla e aggiungerla alla propria collezione, la figure è venduta al prezzo di 380 euro.

Per concludere vi lasciamo scoprire qual è stato il miglior capitolo di ONE PIECE nel 2022, e ai migliori manga del 2022.