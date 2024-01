ONE PIECE, il leggendario guerriero della liberazione Joy Boy è ancora in vita?

Molto prima dell’inizio della narrazione di ONE PIECE, circa 800 anni prima della nascita di Monkey D. Luffy, il mondo era strutturato in maniera diversa, con un regno antico caratterizzato dal grande progresso tecnologico. Una delle personalità più rilevanti di quell’epoca era Joy Boy, che sarebbe ancora in vita secondo una recente teoria.

Menzionato per la prima volta durante l’arco narrativo dell’isola degli uomini-pesce, Joy Boy resta una delle figure più misteriose dell’universo ideato da Eiichiro Oda, ma le informazioni rivelate nel corso del soggiorno dei Mugiwara nel paese di Wa hanno aggiunto dettagli importanti su colui che un tempo veniva chiamato guerriero della liberazione.

Considerato anche il suo legame con Nika, divinità del sole di cui Luffy sembra aver ereditato i poteri tramite il risveglio del Gear Fifth nell’ultima battaglia contro Kaido, Joy Boy era uno dei combattenti più forti dell’epoca misteriosa, e combatté per garantire libertà e rispetto a moltissime popolazioni, schierandosi contro il Governo Mondiale per evitare la distruzione del regno antico. Considerato l’esito, però, della dura battaglia, è molto probabile anche che proprio in quell’occasione Joy Boy abbia perso la vita.

Varie teorie proposte dalla community riconoscono Joy Boy come Nika, mentre altre danno per certa la sua origine da bucaniere, razza ormai quasi estinta che venerava proprio le gesta del dio del sole. In base alle rivelazioni del capitolo 1104, però, si scopre che i bucanieri, oltre ad essere caratterizzati da un’alta statura, hanno la capacità di tramandare la loro volontà agli altri e persino a oggetti inanimati.

Prendendo in considerazione queste informazioni e il fatto che all’attivazione del Gear Fifth di Luffy il Gigante di Ferro presente sull’isola di Egghead si è svegliato dopo secoli di inattività, la teoria più accredita è che Luffy abbia ereditato la volontà di Joy Boy, e che sia in qualche modo una reincarnazione del guerriero della liberazione dell’epoca odierna del mondo di ONE PIECE.

Per concludere, ecco come un film di ONE PIECE ha svelato qualcosa sul finale, e ad un’analisi dei poteri dell’Ammiraglio Fujitora. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.