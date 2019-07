One Piece: leggiamo cosa ne pensa Eichiro Oda delle nuove puntate

Tra poco avrà inizio l'attesissima saga di Wano, come potete leggere iniziano già a circolare le notizie riguardanti i nomi dei nuovi doppiatori di One Piece e la nuova opening dell'anime. Anche Eichiro Oda ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nelle parole dell'autore possiamo trovare tutta l'esuberanza e l'orgoglio per essere arrivati ad animare una nuova parte dell'epopea di One Piece: "Amo i drammi storici, e non vedevo l'ora di iniziare a disegnare quest'isola! Nel manga l'arco di Wano è da un po' che va avanti, avendo recentemente raggiunto il suo climax. Cosa ne pensate? Divertente vero? Beh diventerà 50 volte meglio!".

Continua poi a parlare della trasposizione animata della sua opera: "Il lavoro di tutto lo staff di TOEI Animation è veramente fantastico! Tatsuya Nagamine, che ha diretto One Piece: Z è tornato alla regia, e abbiamo anche una nuova opening!"

Siamo sicuri che dopo i commenti dell'autore, anche voi non vedete l'ora di saperne di più sull'arco narrativo di Wano, per questo vi lasciamo il link al trailer per le nuove puntate di One Piece.

Inoltre se non l'avete ancora fatto, andate a leggere il nostro speciale su le 3 migliori saghe del manga di Eichiro Oda.