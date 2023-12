ONE PIECE: sarà LEI a entrare a far parte dei Cappello di Paglia? Un posto per tre

La Saga dell'Isola del Futuro ha una sola grande protagonista, sia nel presente nella parte del Laboratorio di Egghead, sia nel passato con il flashback su Kuma. Che questo sia un indizio sul papabile decimo membro della Ciurma di Cappello di Paglia? Alcuni fan vorrebbero che quella Supernove entrasse a far parte dei Mugiwara di ONE PIECE!

Attenti agli spoiler sugli eventi più recenti di ONE PIECE!

Il passato di Kuma negli ultimi capitoli di ONE PIECE ha puntato i riflettori non solo sul 'Tiranno' ex Shicibukai, ma anche e soprattutto su sua figlia Jewelry Bonney. La pirata della Peggiore delle Generazioni sta rivestendo un ruolo talmente importante in questo arco narrativo che per alcune teorie è ormai certo che entrerà a far parte della ciurma di Rufy.

Introdotta con le altre supernove nelle Isole Sabaody, abbiamo finalmente scoperto la vera età di Bonney in ONE PIECE. Se la figlia 'adottiva' di Kuma appare esteticamente come una ragazza dell'età di Rufy è solamente merito del suo frutto. Bonney è solo una bambina, ma con un sogno importante, quello di esplorare le isole del mondo con suo papà Kuma nel segno del dio Nika.

I Mugiwara potrebbero essere non completi. All'inizio della storia Rufy affermò esplicitamente di desiderare una ciurma di dieci membri e al momento, lui escluso, i Cappello di Paglia sono formati nove pirati. Sarà Bonney ad aggregarsi alla squadra?

A questo punto della storia, con Kuma ormai ridotto a un mero automa privo di emozioni, difficilmente Bonney potrà visitare il mondo con suo padre. Se dovesse unirsi ai Mugiwara, potrebbe realizzare questo sogno e lo farebbe proprio al fianco di colui il quale ha ereditato i poteri di Nika.

Quello di Oda potrebbe essere però un bluff. Già con Yamato abbiamo visto approfondire il passato di un personaggio, che era dato per certo entrasse nei Mugiwara, per poi abbandonarlo sul più bello. A ogni modo, se davvero Rufy volesse ampliare la sua ciurma prima di raggiungere Luagh Tale, il decimo posto sarebbe conteso da Bonney e Yamato. Non scordiamoci nemmeno di Bibi, che ha ereditato la volontà della D. e che si trova ora al fianco di Wapol e Morgan.