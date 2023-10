ONE PIECE: la letale tossicità di Magellan nella figure targata LX Studio

Luffy e compagni nel corso del loro viaggio attraverso il mondo di ONE PIECE hanno affrontato molti avversari formidabili, quasi tutti in possesso di frutti del diavolo, elementi al centro del power system della serie. Tra i frutti di tipo Paramisha spicca quello del vicedirettore di Impel Down, Magellan, immortalato in una nuova figure.

Quando ancora ricopriva la carica di direttore del carcere, prima del salto temporale di due anni, Magellan ha avuto a che fare con l’intrusione di Monkey D. Luffy nella struttura, dove era giunto per cercare di salvare suo fratello, Portuguese D. Ace, successivamente trasferito e ucciso a Marineford, durante la guerra per la supremazia scatenata da Barbabianca. In quell’occasione il caos generato da Luffy e dal suo piccolo gruppo di alleati, tra cui alcuni prigionieri, Magellan dovette sfoderare le sue armi migliori per fermare il giovane pirata insolente.

Nel farlo dimostrò la letalità dei poteri del frutto Doku Doku, col quale riesce a rilasciare un’enorme quantità di una miscela di veleni letali, in grado di colpire direttamente il sistema nervoso delle vittime. Oltre alla capacità di manipolare tale veleno, Magellan può fargli assumere forma liquida o gassosa a sua scelta, e fargli assumere anche forme mostruose, come un’idra a tre teste e l’enorme e minaccioso Venom Demon, composto di veleno proibito, sostanza in grado di sciogliere persino la pietra e l’’acciaio.

Per ricordare un villain dalla potenza distruttrice così elevata, gli artisti di LX Studio hanno quindi realizzato una figure piuttosto dettagliata, in cui Magellan appare pronto a scatenare la sua furia tossica. Mentre alle sue spalle appare il volto del Venom Demon, in basso si notano le teste dell’idra, rese molto bene con un effetto gelatinoso per rendere al meglio la viscosità del veleno. Disponibile in due versioni, piccola, alta 36 centimetri, e grande, alta 56 centimetri, la figure arriverà sul mercato nei primi mesi del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 275 e 425 euro.

