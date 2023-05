ONE PIECE e la lettera della famiglia Nefertari: facciamo chiarezza sulla D

ONE PIECE è sempre un manga ricco di segreti. All'inizio, Oda si è occupato soltanto di introdurre personaggi, qualche isola e contesti principali. Naturalmente, con la trama che è andata avanti, i misteri si sono moltiplicati a vista d'occhio, con Rufy e gli altri che non devono soltanto raggiungere il tesoro, ma anche sbrogliare la matassa.

I misteri di ONE PIECE stanno per giungere però a risoluzione grazie a un finale che è sempre più vicino, pertanto Eiichiro Oda sta iniziando a ingranare sempre di più con le rivelazioni. Già la saga di Egghead sta rivelando diverse cose, collegando passato, presente e futuro, ma nel mentre il mangaka ha deciso di proiettare ONE PIECE anche in un'altra direzione con un flashback dedicato al Reverie.

La Famiglia Nefertari è un gruppo importante e influente nel mondo di ONE PIECE. Composta da alcuni dei personaggi chiave della trama, la famiglia Nefertari ha una lunga storia e un ruolo significativo nella storia del regno di Alabasta, ma non solo. Il capofamiglia è Re Cobra, uomo saggio e giusto, che si preoccupa profondamente del benessere del suo popolo. La regina è Nefertari Titi, madre di Bibi, e poi c'è appunto l'ex piratessa che ha accompagnato Rufy. Ovviamente la loro famiglia discende da una stirpe lunghissima che ha radici fino al Secolo Vuoto.

E proprio in ONE PIECE 1084 si parla di questa discendenza, con una lettera che viene tramandata nella famiglia, con Cobra che fa poi menzione della D. Ma di cosa si tratta? Nella famiglia Nefertari viene tramandata la D? Assolutamente no. A causa di alcune traduzioni non ufficiali e di incertezze nella lettura di diverse persone, in rete tanti hanno creduto che la famiglia Nefertari ereditasse la D.

A causa della discussione sulla lettera e sulla D che facevano parte dello discorso, le due cose si sono connesse e confuse. Nel testo originale, si fa riferimento a una "tegami", ovvero una lettera cartacea, scritta a suo tempo da Nefertari Lili. È in questa lettera che viene tramandata da genitore in figlio che si fa menzione della D, la lettera portata da Rufy e da altri personaggi nel nome. Sicuramente il contenuto preciso della lettera verrà rivelato più avanti e, forse, sapremo qualcosa in più sul vero significato della D.